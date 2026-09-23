«Χαμός» σε πτήση Ηράκλειο-Βουκουρέστι: Επιβάτης προκάλεσε επεισόδιο και έφυγε με χειροπέδες

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Χαμός επικράτησε σε πτήση που επρόκειτο να αποχωρήσει μετά τα μεσάνυχτα από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι, με πρωταγωνιστή έναν 52χρονο Ρουμάνο, ο οποίος επέδειξε επιθετική συμπεριφορά τόσο κατά μελών του πληρώματος όσο και κατά επιβατών.

Ο 52χρονος επιβάτης φέρεται να προκάλεσε ένταση και φασαρία στην καμπίνα του αεροσκάφους, το οποίο προετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με την συμπεριφορά του να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιθετική.

Συνελήφθη ο 52χρονος

Λόγω του επεισοδίου επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απογείωση, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να ζητήσει την απομάκρυνση του 52χρονου, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε εκτός αεροσκάφους, φορώντας χειροπέδες, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Μετά την απομάκρυνση του μαινόμενου επιβάτη η ένταση εκτονώθηκε και το αεροσκάφος απογειώθηκε με προορισμό το Βουκουρέστι, χωρίς να σημειωθεί νέο επεισόδιο.