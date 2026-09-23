Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» στην 25χρονη Πηνελόπη – Συγκλονίζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

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Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία κατακρεουργήθηκε από το χέρι του πρώην συντρόφου της στην Ηγουμενίτσα. Ακόμη μία γυναικοκτονία που προκαλεί οργή και θλίψη στην κοινή γνώμη.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της άτυχης Πηνελόπης συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση για να πουν το «τελευταίο αντίο» στην 25χρονη.

Η σορός της είχε φτάσει νωρίτερα από τις 11 το πρωί στην εκκλησία, ενώ το προαύλιο ήταν γεμάτο με στεφάνια.

Την δολοφόνησε με 14 μαχαιριές

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής κατέγραψε συνολικά 14 τραύματα από μαχαίρι. Τα δύο σοβαρότερα τραύματα εντοπίστηκαν στον τράχηλο και ήταν αυτά που απέβησαν μοιραία για τη ζωή της 25χρονης.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, φέρεται να συνέχισε να χτυπά την 25χρονη και μετά τα τραύματα στον λαιμό. Στην πλάτη της καταγράφηκαν επτά μαχαιριές, ορισμένες από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα βαθιές και προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων ο πνεύμονας, το ήπαρ και η σπλήνα.

Η 25χρονη φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί και να αποφύγει τα χτυπήματα. Τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκαν και στα χέρια και συγκεκριμένα στον αντίχειρα, γεγονός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, παραπέμπει σε προσπάθεια να συγκρατήσει τη λεπίδα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Αύριο η απολογία του δράστη

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί εάν η απολογία του θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται, ή εάν θα πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, προκειμένου να μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας.

Την Τρίτη, η κοινωνία της Ηγουμενίτσας συγκεντρώθηκε στην πλατεία και πραγματοποίησε πορεία μέχρι το Κιόσκι, στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 25χρονη Πηνελόπη.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες, φωνάζοντας «όχι άλλες γυναικοκτονίες».