Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Σήμερα η κηδεία της Πηνελόπης στη Μεταμόρφωση Αττικής – Η 25χρονη πάλεψε να αμυνθεί

Στην «αγκαλιά» της Αττικής γης και συγκεκριμένα επιστρέφει σήμερα και για πάντα η 25χρονη Πηνελόπη η οποία δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Στην Μεταμόρφωση, θα «παιχτεί» η τελευταία πράξη του δράματος της στυγερής γυναικοκτονίας που συγκλονίζει τη χώρα, καθώς στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία του κοριτσιού που και αυτό πέθανε από χέρι αγαπημένο, μέχρι που έγινε χέρι… φονικό. Η ταφή της 25χρονης θα γίνει στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Τα τραύματα που προκάλεσαν τον θάνατό της – Η 25χρονη πάλεψε να αμυνθεί

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε σημείο του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας. Η ιατροδικαστική εξέταση, που διενεργήθηκε από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννη Αϊβατίδη, κατέγραψε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, συνολικά εντοπίστηκαν 15 πλήγματα.

Από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής προκύπτει ότι δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο ήταν εκείνα που επέφεραν τον θάνατο της 25χρονης.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι κακώσεις στην πλάτη της. Επτά τραύματα προκάλεσαν βλάβες σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ήπαρ και η σπλήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τραύματα εντοπίστηκαν επίσης στα άνω και κάτω άκρα της, μεταξύ άλλων και στα χέρια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο τραύμα που καταγράφηκε στο χέρι της, καθώς τα συγκεκριμένα ευρήματα χαρακτηρίζονται ως αμυντικά και παραπέμπουν σε προσπάθεια της 25χρονης να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος της δικογραφίας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και να διασταυρώσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα.

Η έρευνα για τον 27χρονο καθ΄ ομολογία δολοφόνο

Στο μεταξύ ο καθ΄ομολογία δολοφόνος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, οι δύο είχαν συναντηθεί σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, όπου φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που αφορούν το κίνητρο και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο 27χρονος επιχείρησε στη συνέχεια να δημιουργήσει την εικόνα ληστείας και να τηλεφώνησε στην Αστυνομία καταγγέλλοντας επίθεση από άγνωστα άτομα. Εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η 25χρονη, έχοντας τραυματιστεί και ο ίδιος.

Η πλήρης εικόνα της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από την απολογία του κατηγορουμένου και τα υπόλοιπα στοιχεία της προανακριτικής και δικαστικής έρευνας.

Η Ηγουμενίτσα στους δρόμους

Η δολοφονία της 25χρονης προκάλεσε έντονη αντίδραση και στην τοπική κοινωνία. Το απόγευμα της Τρίτης, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα όπως «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει» και «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη».

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, με το οποίο καταδικάζεται η έμφυλη βία και ασκείται κριτική στη χρήση εκφράσεων όπως «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» και «θολωμένα μυαλά» για την περιγραφή τέτοιων εγκλημάτων. Η Πρωτοβουλία ζητά, μεταξύ άλλων, τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία προς το σημείο του ποδηλατόδρομου όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη. Εκεί, οι συμμετέχοντες άφησαν λουλούδια στη μνήμη της.