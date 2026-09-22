Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση και πορεία για την άτυχη Πηνελόπη Πορεία – ««Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη»»

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Πολυπληθής ήταν η συγκέντρωση σήμερα το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, στην πόλη όπου έλαβε χώρα η 11η γυναικοκτονία του 2026, με θύμα τη 25χρονη Πηνελόπη. Με οργή, θλίψη αλλά και την απαίτηση να μη χαθεί άλλη γυναίκα, πολίτες της πόλης, άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας.

«Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει», «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» έγραφαν ορισμένα από τα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαβάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, με το οποίο καταδικάζεται η έμφυλη βία και απορρίπτονται οι αναφορές σε «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» ή «θολωμένα μυαλά», που επιχειρούν να απομακρύνουν τη συζήτηση από την ουσία του εγκλήματος.

«Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες. Μετατρέπουμε τη θλίψη σε οργή και τον φόβο σε κοινό αγώνα στον δρόμο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Πρωτοβουλία, ζητώντας παράλληλα τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το σημείο του ποδηλατόδρομου όπου κόπηκε βίαια η ζωή της 25χρονης. Εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες η νεαρή γυναίκα, που ετοιμαζόταν να κάνει ένα ακόμη βήμα στη ζωή της ξεκινώντας το μεταπτυχιακό της, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ασφάλειας, ενημέρωσης, αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης, ανοιχτό σε κάθε γυναίκα της πόλης.

Η οικογένεια και οι άνθρωποι που την αγαπούσαν θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη αύριο, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής.