Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση και πορεία για την άτυχη Πηνελόπη Πορεία – ««Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη»»

Η Ηγουμενίτσα συγκλονίζεται από την 11η γυναικοκτονία του 2026, με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Πολίτες της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας, πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μη χαθεί άλλη γυναίκα και νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία». Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 14 πλήγματα και προσπάθησε να αμυνθεί

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολυπληθής ήταν η συγκέντρωση σήμερα Τρίτη το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, στην πόλη όπου έλαβε χώρα η 11η γυναικοκτονία του 2026, με θύμα τη νεαρή Πηνελόπη. Πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας, εκφράζοντας οργή και θλίψη.
  • Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το σημείο του στυγερού εγκλήματος, ενώ η Πρωτοβουλία ζήτησε τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και καταδίκασε την έμφυλη βία.
  • Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς η 25χρονη Πηνελόπη δέχθηκε 14 πλήγματα και προσπάθησε να αμυνθεί. Η κηδεία της θα γίνει αύριο, Τετάρτη, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πολυπληθής ήταν η συγκέντρωση σήμερα το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, στην πόλη όπου έλαβε χώρα η 11η γυναικοκτονία του 2026, με θύμα τη 25χρονη Πηνελόπη. Με οργή, θλίψη αλλά και την απαίτηση να μη χαθεί άλλη γυναίκα, πολίτες της πόλης, άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας.

«Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει», «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» έγραφαν ορισμένα από τα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαβάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, με το οποίο καταδικάζεται η έμφυλη βία και απορρίπτονται οι αναφορές σε «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» ή «θολωμένα μυαλά», που επιχειρούν να απομακρύνουν τη συζήτηση από την ουσία του εγκλήματος.

«Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες. Μετατρέπουμε τη θλίψη σε οργή και τον φόβο σε κοινό αγώνα στον δρόμο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Πρωτοβουλία, ζητώντας παράλληλα τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το σημείο του ποδηλατόδρομου όπου κόπηκε βίαια η ζωή της 25χρονης. Εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες η νεαρή γυναίκα, που ετοιμαζόταν να κάνει ένα ακόμη βήμα στη ζωή της ξεκινώντας το μεταπτυχιακό της, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ασφάλειας, ενημέρωσης, αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης, ανοιχτό σε κάθε γυναίκα της πόλης.

Η οικογένεια και οι άνθρωποι που την αγαπούσαν θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη αύριο, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Φωτό από ΕΡΤ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Φωτό από ΕΡΤ
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ