Γεωργιάδης: «Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική – Ούτε παρέχει, ούτε παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε δημοσίευμα που τον συνδέει με κλινική που φέρεται να παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης, με τον υπουργό να το χαρακτηρίζει «ψευδές και συκοφαντικό».
  • Ο υπουργός Υγείας έστρεψε τα βέλη του και κατά του Παύλου Πολάκη, που αναδημοσίευσε το ρεπορτάζ, με τον κ. Πολάκη να αναρτά «ΑΔΩΝΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ!».
  • Το δημοσίευμα του voicenews.gr ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους και Biohacking εγκεφάλου», δοκιμάζοντας μάλιστα ο ίδιος τα μηχανήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ένα δημοσίευμα το οποίο τον συνδέει με κλινική που φέρεται να παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για  «ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου», ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Παύλου Πολάκη, που αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

«Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών» τονίζει σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας σχετικά με το δημοσίευμα.

Και ξεκαθαρίζει: «Η εταιρεία αυτή είναι μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες.

«Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

 

Η ανάρτηση Πολάκη

«ΑΔΩΝΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ! Γι’ αυτό έχεις λυσσάξει να καλύψεις τον Πατούλη; Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ που έκαναν κι αυτοί ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ χωρίς ΕΝΔΕΙΞΗ;
ΞΕΦΤΙΛΑ!» έγραψε στο facebook o Παύλος Πολάκης, αναδημοσιεύοντας το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα

Το δημοσίευμα του voicenews.gr με τίτλο: «Ο Άδωνις διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους και Biohacking εγκεφάλου» αναφέρει: «Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, που παριστάνει τώρα τον αδέκαστο σερίφη που θα καθαρίσει την χώρα από τους κομπογιαννίτες που κάνουν πλασμαφαιρέσεις κτλ, όχι μόνο εγκαινίασε πριν λίγο καιρό πανηγυρικά μια λουξ κλινική μακροζωίας στην Αθήνα μαζί με τον Γιώργο Πατούλη και τον υφυπουργό του Μάριο Θεμιστοκλέους, αλλά έφτασε στο σημείο να δοκιμάσει ο ίδιος τα μηχανήματα και να διαφημίσει την κλινική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Στο ίδιο δημοσίευμα παρατίθενται και δηλώσεις ενός εκ των γιατρών της κλινικής, ο οποίος σε διαδικτυακό κανάλι περιέγραφε αναλυτικά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ