Γεωργιάδης: «Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική – Ούτε παρέχει, ούτε παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης»

Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ένα δημοσίευμα το οποίο τον συνδέει με κλινική που φέρεται να παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου», ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Παύλου Πολάκη, που αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

«Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών» τονίζει σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας σχετικά με το δημοσίευμα.

Και ξεκαθαρίζει: «Η εταιρεία αυτή είναι μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες.

«Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του @velopky το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης @pavpol2222 είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρία αυτή θα κινηθεί δικαστικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 22, 2026

Η ανάρτηση Πολάκη

«ΑΔΩΝΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ! Γι’ αυτό έχεις λυσσάξει να καλύψεις τον Πατούλη; Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ που έκαναν κι αυτοί ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ χωρίς ΕΝΔΕΙΞΗ;

ΞΕΦΤΙΛΑ!» έγραψε στο facebook o Παύλος Πολάκης, αναδημοσιεύοντας το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα

Το δημοσίευμα του voicenews.gr με τίτλο: «Ο Άδωνις διαφήμιζε κλινική που έκανε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους και Biohacking εγκεφάλου» αναφέρει: «Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, που παριστάνει τώρα τον αδέκαστο σερίφη που θα καθαρίσει την χώρα από τους κομπογιαννίτες που κάνουν πλασμαφαιρέσεις κτλ, όχι μόνο εγκαινίασε πριν λίγο καιρό πανηγυρικά μια λουξ κλινική μακροζωίας στην Αθήνα μαζί με τον Γιώργο Πατούλη και τον υφυπουργό του Μάριο Θεμιστοκλέους, αλλά έφτασε στο σημείο να δοκιμάσει ο ίδιος τα μηχανήματα και να διαφημίσει την κλινική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Στο ίδιο δημοσίευμα παρατίθενται και δηλώσεις ενός εκ των γιατρών της κλινικής, ο οποίος σε διαδικτυακό κανάλι περιέγραφε αναλυτικά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.