Κίνα: Εξάχρονη κατέρριψε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ

Η εξάχρονη Lian Yunzhi από την Κίνα κατέρριψε δύο φορές σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ 3x3x3. Έχοντας μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους και έπειτα από συστηματική προπόνηση, πέτυχε μέσο χρόνο επίλυσης 4,27 δευτερολέπτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εξάχρονη Lian Yunzhi από την Κίνα κατέρριψε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ, με μέσο χρόνο επίλυσης 4,27 δευτερολέπτων.
  • Με τη δεύτερη επίδοσή της, η Lian έγινε η μοναδική γυναίκα παγκοσμίως που έχει καταγράψει μέσο χρόνο επίλυσης κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα.
  • Η συστηματική προπόνηση, η εκμάθηση πάνω από 1.300 αλγορίθμων και η μετακόμιση στη Σανγκάη για επαγγελματική καθοδήγηση συνέβαλαν στις εντυπωσιακές επιδόσεις της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο φορές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ 3x3x3 η εξάχρονη Lian Yunzhi, από την επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, καταγράφοντας μέσο χρόνο επίλυσης 4,27 δευτερολέπτων.

Η εξάχρονη συμμετείχε σε δύο διοργανώσεις πιστοποιημένες από την Παγκόσμια Ένωση Κύβου (World Cube Association – WCA). Στην πρώτη πέτυχε μέσο χρόνο 4,52 δευτερολέπτων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών. Τρεις ημέρες αργότερα βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, μειώνοντας τον μέσο χρόνο της στα 4,27 δευτερόλεπτα.

Με το δεύτερο ρεκόρ της, η Lian έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει καταγράψει μέσο χρόνο επίλυσης κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα.

Η καθημερινή εξάσκηση και η μετακόμιση στη Σανγκάη

Πίσω από τις επιδόσεις της βρίσκεται η συστηματική προπόνηση. Η εξάχρονη έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, ενώ τον τελευταίο χρόνο αφιέρωνε καθημερινά περίπου δύο έως τρεις ώρες στην εξάσκησή της.

Όταν ο ρυθμός βελτίωσής της άρχισε να επιβραδύνεται, οι γονείς της αποφάσισαν να τη μεταφέρουν από το Τσενγκντού στη Σανγκάη, προκειμένου να συνεχίσει την προπόνησή της υπό την καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών προπονητών.

Η μετάβαση από την εξάσκηση στο σπίτι στην επαγγελματική προπόνηση συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της, με την εξάχρονη να συνεχίζει τη συστηματική ενασχόλησή της με τον κύβο του Ρούμπικ.

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