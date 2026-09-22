Κίνα: Εξάχρονη κατέρριψε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ

Δύο φορές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ 3x3x3 η εξάχρονη Lian Yunzhi, από την επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, καταγράφοντας μέσο χρόνο επίλυσης 4,27 δευτερολέπτων.

Η εξάχρονη συμμετείχε σε δύο διοργανώσεις πιστοποιημένες από την Παγκόσμια Ένωση Κύβου (World Cube Association – WCA). Στην πρώτη πέτυχε μέσο χρόνο 4,52 δευτερολέπτων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών. Τρεις ημέρες αργότερα βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, μειώνοντας τον μέσο χρόνο της στα 4,27 δευτερόλεπτα.

Με το δεύτερο ρεκόρ της, η Lian έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει καταγράψει μέσο χρόνο επίλυσης κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα.

Η καθημερινή εξάσκηση και η μετακόμιση στη Σανγκάη

Πίσω από τις επιδόσεις της βρίσκεται η συστηματική προπόνηση. Η εξάχρονη έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, ενώ τον τελευταίο χρόνο αφιέρωνε καθημερινά περίπου δύο έως τρεις ώρες στην εξάσκησή της.

Όταν ο ρυθμός βελτίωσής της άρχισε να επιβραδύνεται, οι γονείς της αποφάσισαν να τη μεταφέρουν από το Τσενγκντού στη Σανγκάη, προκειμένου να συνεχίσει την προπόνησή της υπό την καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών προπονητών.

Η μετάβαση από την εξάσκηση στο σπίτι στην επαγγελματική προπόνηση συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της, με την εξάχρονη να συνεχίζει τη συστηματική ενασχόλησή της με τον κύβο του Ρούμπικ.