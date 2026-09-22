Τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας: Όχημα έπεσε σε κολώνα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Τροχαίο, Κέντρο
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, το τροχαίο έγινε επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας λίγο πριν από το σημείο που βρίσκεται το ξενοδοχείο « Conrad Athens The Ilisian» (παλιό Χίλτον) στο ρεύμα προς το κέντρο.

Στο τροχαίο φαίνεται πως εμπλέκεται ένα όχημα, το οποίο έπεσε σε κολώνα, στο ύψος του ΝΙΜΤΣ, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛΑΣ που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Η αριστερή λωρίδα έχει κλείσει προσωρινά μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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