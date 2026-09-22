Άλιμος: Έσπασε το πίσω τζάμι σε εν κινήσει λεωφορείο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Θραύσματα έπεσαν πάνω στους επιβάτες

Αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες λεωφορείου της γραμμής Α2 στον Άλιμο, όταν το πίσω τζάμι του οχήματος έσπασε ξαφνικά ενώ βρισκόταν εν κινήσει στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλαμακίου. Όπως αναφέρει το noupou.gr, θραύσματα γυαλιού έπεσαν στο εσωτερικό του λεωφορείου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, πάνω σε επιβάτες που κάθονταν στις πίσω θέσεις. Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Γυναίκα που επέβαινε στο λεωφορείο ανέφερε ότι, λίγο πριν σπάσει το τζάμι, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν να είχε χτυπηθεί από κάποιο αντικείμενο με δύναμη.

Μετά το συμβάν, το όχημα ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Η παρουσία του λεωφορείου στο σημείο προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

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