Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή για τρίτη φορά η γραμματέας του ιατρείου του Κολωνακίου – Τι φέρεται να κατέθεσε

Νέα δεδομένα για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου, η οποία εργαζόταν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι ανακριτικές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που θεωρούνται καθοριστικά για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή.

Η 28χρονη κατέθεσε σήμερα ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Είχαν προηγηθεί δύο καταθέσεις της στις αστυνομικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Η κατάθεση της γραμματέως και το χρονικό της 9ης Σεπτεμβρίου

Η γραμματέας φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 15:30, παρότι το προγραμματισμένο ραντεβού του ήταν μεταξύ 13:00 και 13:30. Εκείνη την ώρα προσήλθε ακόμη ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού.

Κατά την κατάθεσή της, ο γιατρός αρχικά ξεκουραζόταν σε καναπέ του ιατρείου και στη συνέχεια εξέτασε τον συγκεκριμένο ασθενή, προχωρώντας και σε συνταγογράφηση εξετάσεων. Η υπεράσπιση επικαλείται σχετικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 16:06.

Η 28χρονη ανέφερε επίσης ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου λίγο μετά τις 16:00. Όπως κατέθεσε, το ασθενοφόρο έφτασε περίπου πέντε λεπτά αργότερα και οι διασώστες παρέλαβαν τον τραγουδιστή εν ζωή, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο.

Οι ανακριτικές Αρχές αναμένεται να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις για επιμέρους σημεία της κατάθεσης. Παράλληλα, πρόκειται να καλέσουν και άλλους εργαζομένους του ιατρείου, καθώς έχουν διαπιστωθεί αντιφάσεις μεταξύ ορισμένων μαρτυριών.

Οι εξετάσεις, οι επικοινωνίες και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις επικοινωνίες της κατηγορούμενης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε χθες ως μάρτυρας στον ανακριτή.

Ο υπνοθεραπευτής δήλωσε ότι προσήλθε αυτοβούλως, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να συνδράμει το έργο της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, φέρεται να είναι ο παραλήπτης φωτογραφίας του τραγουδιστή, την οποία η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να απέστειλε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του διευκρίνισε ότι ο εντολέας του έχει την ιδιότητα του μάρτυρα, προσήλθε αυτοβούλως στις Αρχές και συνεργάζεται πλήρως με τη Δικαιοσύνη.

Τι εξετάζεται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης οι συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει υποστηρίξει ότι το μηχάνημα είχε δηλωθεί ως συνοδός εξοπλισμός θεραπείας όζοντος και βρισκόταν υπό έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες περί ενεργειών απόκρυψης στοιχείων που αφορούσαν τη χρήση του.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έχει επισημάνει ότι η έρευνα δεν περιορίζεται στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά επεκτείνεται και στην ευρύτερη δραστηριότητα που συνδέεται με την υπόθεση.

Αναφερόμενος στην ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, «κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους».

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα και να εξετάζουν τις μαρτυρικές καταθέσεις και τις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων προσώπων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.