Θάνατος Μαζωνάκη: Διευκρινίσεις από τον ΙΣΑ για την κατηγορούμενη γιατρό – «Καμία έγγραφη καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου της»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διευκρινίζει ότι δεν υφίσταται καμία έγγραφη καταγγελία στον Σύλλογο αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού.

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Γιατρός, φυλακές, Κολωνάκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ», διευκρινίζει ο Σύλλογος.
  • «Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό». Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • «Σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλής υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο», συνεχίζει ο ΙΣΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ», αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνοντας διευκρινίσεις.

«Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιου αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τέλος, σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλής υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο» συνεχίζει ο ΙΣΑ.

«Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα», καταλήγει ο ΙΣΑ.

 

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