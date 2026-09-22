Μπέρναμ: «Παράθυρο» για επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ – Αιχμές ότι το Brexit «χειραγωγήθηκε» από ξένες δυνάμεις

Σε μια θεαματική αλλαγή ρητορικής σε σχέση με την εποχή του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιληφθεί στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος η δέσμευση για επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ζήτημα για το μέλλον» η επανένταξη

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας προεκλογικής δέσμευσης — μια προοπτική που υποστηρίζεται από στελέχη του κόμματός του.

Ο Μπέρναμ ανέφερε ότι προβαίνει σε «αναστοχασμό πάνω στην τελευταία δεκαετία» εκτός ΕΕ, ενώ άφησε αιχμές ότι η εκστρατεία του δημοψηφίσματος για το Brexit χαρακτηρίστηκε από διαστρέβλωση των γεγονότων.

«Η προσοχή μας αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στη Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, η οποία ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος, καθ’ οδόν προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Άμεση προτεραιότητά μου είναι να βασιστώ στην καλή δουλειά που έκανε ο Κιρ [Στάρμερ] για την αποκατάσταση των γεφυρών. Διότι αυτές οι γέφυρες είχαν καταστραφεί στις αρχές αυτής της δεκαετίας, και ο Κιρ έκανε καλή δουλειά επαναφέροντας αυτή τη σχέση», πρόσθεσε.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, επιτυγχάνοντας μια πρακτική συμφωνία που θα ενισχύσει περαιτέρω τη βρετανική οικονομία».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πλήρους επανένταξης στο ευρωπαϊκό μπλοκ, ο Μπέρναμ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τα άλλα ζητήματα που συζητάτε — αυτά είναι ζητήματα για μια άλλη μέρα».

Στροφή 180 μοιρών από τη γραμμή Στάρμερ

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ συνιστούν σημαντική μετατόπιση σε σχέση με τη γραμμή του Στάρμερ, ο οποίος δεσμευόταν να «κάνει το Brexit να λειτουργήσει» και έθετε αυστηρές κόκκινες γραμμές για τη διατήρηση της συμφωνίας που είχε συνάψει ο Μπόρις Τζόνσον.

Ορισμένα στελέχη των Εργατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ηγέτη του κόμματος Νιλ Κίνοκ, έχουν ζητήσει από το κόμμα να εντάξει τη δέσμευση για επανένταξη στο επόμενο μανιφέστο του. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εκλογικό ρίσκο ή προδοσία του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.

Η Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, στην οποία αναφέρθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά την αλλαγή στην πρωθυπουργία της χώρας.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο δεν έχουν ακόμη ορίσει νέα ημερομηνία για τη συνάντηση, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα της ΕΕ «Made in Europe» και το περίπλοκο ζήτημα των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές που σπουδάζουν στη Βρετανία.

«Έχουμε ανησυχίες για το “Made in Europe”, το οποίο είναι κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βρετανική βιομηχανία και τις βρετανικές αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα κατά τη συνάντησή του με την Φον ντερ Λάιεν, στον ΟΗΕ την Τρίτη.

«Θα θέσω στο τραπέζι, με εποικοδομητικό πνεύμα, ορισμένες από τις ανησυχίες μας για αυτά τα ζητήματα, ενώ παράλληλα θα εργαζόμαστε για μια επιτυχημένη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αργότερα φέτος», είπε.

Το Brexit, οι ξένες δυνάμεις και ο ΟΗΕ

Ο Μπέρναμ αποκάλυψε επίσης στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο ότι το Brexit θα αποτελέσει μέρος της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα το συνδέσει με άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

«Αυτό που βιώσαμε είναι ότι όταν έρχεται αυτή η αναταραχή, όταν εξωτερικοί παράγοντες επιδιώκουν να χειραγωγήσουν, να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα, να επηρεάσουν τη βρετανική δημοκρατική διαδικασία, μπαίνοντας στην επόμενη δεκαετία πρέπει να έχουμε καθαρή ματιά απέναντι σε αυτό και να γίνουμε πιο ισχυροί και πιο αποφασιστικοί στο να το αμφισβητήσουμε», ανέφερε.

«Ίσως η Βρετανία μπορεί να πει ότι έχει βιώσει κάποια από αυτή την αναταραχή πριν από άλλους, όσον αφορά την πολιτική των τελευταίων ετών. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς εκεί όπου εξωτερικές δυνάμεις, οι εχθροί μας, προσπαθούν να χειραγωγήσουν αυτή την κοινή γνώμη και το συναίσθημα για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, όχι τα δικά μας».

Πηγή: Politico