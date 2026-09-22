Διπλό μήνυμα από το Ιράν στις ΗΠΑ: Πρόταση για άνοιγμα του Ορμούζ εντός 7 ημερών υπό όρους – Προειδοποιήσεις για «πλήγματα χωρίς περιορισμούς»

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Σε μια παράλληλη επίδειξη διπλωματικών ελιγμών και στρατιωτικής ισχύος προχωρά η Τεχεράνη, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς την Ουάσινγκτον ενόψει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Από τη μία πλευρά, το Ιράν θέτει στο τραπέζι πρόταση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας, εφόσον οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση, ενώ από την άλλη, κορυφαίοι αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι η χώρα διαθέτει τη δυνατότητα να πλήξει οποιονδήποτε στόχο επιλέξει χωρίς κανέναν περιορισμό.

Η πρόταση για το Ορμούζ και η «χρυσή ευκαιρία» στον ΟΗΕ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ειδησεογραφικών πρακτορείων Reuters και Kyodo News, τα οποία επικαλούνται δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου, το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση που θέτει η Τεχεράνη είναι η ελάφρυνση της στρατιωτικής πίεσης από τις ΗΠΑ και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «εντατικοποίηση των προσπαθειών της Τεχεράνης για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον».

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η συγκεκριμένη πρόταση έχει ήδη διαβιβαστεί στις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών και προκρίνει την επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη μιας μόνιμης εκεχειρίας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών.



Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters επικαλέστηκε τη δική του πηγή, η οποία ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανενεργοποίηση της διπλωματικής οδού με τις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters: «Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη διπλωματία. Η Τεχεράνη θα καλωσόριζε μια αναβίωση της διπλωματικής οδού, εφόσον η Ουάσινγκτον λάβει ορατά και συγκεκριμένα μέτρα».

Iran will reopen the Strait of Hormuz within 7 days if the US eases military pressure and lifts its blockade on Iranian ports, the Reuters news agency quoted a senior Iranian official. 🔴 LIVE updates: https://t.co/B4ZM7gZpef pic.twitter.com/zdo8Zy2Msf — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 22, 2026



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δηλώσεις στα δύο πρακτορεία έγιναν από το ίδιο ή διαφορετικά ανώτερα στελέχη της ιρανικής κυβέρνησης.

Γκαλιμπάφ: «Θα απαντήσουμε με ισχύ — Πλήγματα παντού χωρίς περιορισμούς»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προέβη σε αυστηρές δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο οποιοδήποτε σημείο αποφασίσει η χώρα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.



«Στη σημερινή υβριδική σύγκρουση -οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική και άλλη- το Ιράν δεν θα ενδώσει ποτέ και δεν θα επιτρέψει να παραλύσει η χώρα», υπογράμμισε.

«Το Ιράν θα απαντήσει με ισχύ, όπως έχει πράξει μέχρι τώρα, καθιστώντας τον εχθρό ανήμπορο σε κάθε μέτωπο».