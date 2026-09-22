Ιταλία: «Πλαφόν» στους αλλοδαπούς μαθητές ανακοίνωσε ο υπ. Παιδείας – «Το μέτρο αφορά μόνο όσους δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα»

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, αναφέρθηκε στη θέσπιση ανώτατου ορίου, ή «πλαφόν», στον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών ανά σχολική τάξη, μέτρο που εξήγγειλε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Το μέτρο αφορά κυρίως μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά την ιταλική γλώσσα, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας «σχολείων-γκέτο» και την αντιμετώπιση του φαινομένου του «white flight».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα αναφέρθηκε στο ζήτημα της θέσπισης «πλαφόν» στον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών ανά σχολική τάξη, μέτρο που εξήγγειλε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
  • Ο Βαλντιτάρα διευκρίνισε ότι «το μέτρο μας θα αφορά, όπως είπαμε, μόνο τους μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα μας», εξαιρώντας όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο φοίτησης με καλά αποτελέσματα.
  • Ο υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για το φαινόμενο του white flight, υπογραμμίζοντας ότι κινδυνεύουμε «να δημιουργηθεί κατάσταση η οποία θα θυμίζει την Αλαμπάμα της δεκαετίας του 1950 με σχολεία γκέτο».

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Στο ζήτημα της θέσπισης ανώτατου ορίου, «πλαφόν», στον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών ανά σχολική τάξη, το οποίο εξήγγειλε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

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Ποιους μαθητές αφορά το μέτρο

«Τα όρια αυτά δεν θα αφορούν τους ξένους μαθητές που έχουν εγγραφεί σε παιδικούς σταθμούς ή έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο φοίτησης στο δημοτικό με καλά αποτελέσματα. Διότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούμε να υποθέσουμε ότι γνωρίζουν σχετικά καλά τα ιταλικά», δήλωσε ο Βαλντιτάρα.

«Οι τάξεις με νεοαφιχθέντες ξένους μαθητές, οι οποίοι δεν μιλούν ιταλικά, είναι λίγο περισσότερες από χίλιες, κυρίως στο δημοτικό. Για τις περιπτώσεις αυτές προσλάβαμε εξειδικευμένους διδάσκοντες. Είναι όμως 34.000 οι τάξεις με ποσοστό ξένων μαθητών που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του συνόλου», πρόσθεσε.

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«Το μέτρο μας θα αφορά, όπως είπαμε, μόνο τους μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα μας».

Ο ρόλος της οικογένειας και της γλώσσας στο σπίτι

«Μελετάμε αποτελεσματικά μέτρα. Αν στο σπίτι μιλάς αραβικά, ξεχνάς όσα μαθαίνεις στο σχολείο. Οι διεθνείς μελέτες μας λένε ότι είναι σημαντικό οι γονείς να μιλούν την γλώσσα και να επιβλέπουν την σχολική πορεία των παιδιών τους», δήλωσε στην Corriere della Sera o επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Παιδείας.

Προειδοποιήσεις για «σχολεία-γκέτο»

Αναφερόμενος, τέλος, στην όλη λογική στην οποία βασίζεται το συγκεκριμένο μέτρο, ο Τζουζέπε Βαλντιτάρα υπογράμμισε: «το φαινόμενο του white flight, που σημαίνει φυγή των λευκών, με ανησυχεί πολύ. Είναι διεθνές φαινόμενο αλλά αφορά και την Ιταλία. Αν μειώσουμε σε λογικά ποσοστά την παρουσία ξένων μαθητών που δεν μιλούν την γλώσσα μας, οι άλλοι μαθητές μπορεί να επιστρέψουν. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι οι αντιδράσεις της αριστεράς στερούνται λογικής: κινδυνεύουμε να δημιουργηθεί κατάσταση η οποία θα θυμίζει την Αλαμπάμα της δεκαετίας του 1950 με σχολεία γκέτο, εκείνα των φυλετικών διακρίσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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