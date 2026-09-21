Ο Πρόεδρος της Ιταλίας «αδειάζει» την Μελόνι για την ποσόστωση μεταναστών στα σχολεία – «Το σχολείο είναι ανοικτό σε όλους»

«Το σχολείο είναι το ισχυρότερο μέσο ένταξης για όσους φθάνουν από άλλες χώρες και για τους νέους που γεννήθηκαν στην Ιταλία, από μετανάστες γονείς», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Με αυτόν τον τρόπο «άδειασε» την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία πρόκρινε την ποσόστωση ξένων μαθητών ανά τάξη στο 30%.

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα βρέθηκε σήμερα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς στην κωμόπολη Αματρίτσε η οποία, πριν από έντεκα χρόνια, επλήγη από φονικό σεισμό, όπου απηύθυνε το μήνυμα κοινωνικής ένταξης των παιδιών των μεταναστών στην ιταλική κοινωνία.

«Το σχολείο εκπαιδεύει όλους, είναι ανοικτό σε όλους, αυτό ορίζει το άρθρο 34 του Συντάγματός μας. Πρέπει να δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των οικογενειών, να βοηθά στο να μην δημιουργείται γκέτο, να μην σηκώνει τείχη, να κάνει ασφαλέστερη την κοινωνία μας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ιταλίας. «Η αποστολή της εκπαίδευσης ήταν πάντα κύριας σημασίας, αλλά σήμερα είναι -ίσως- ακόμη βασικότερη. Διότι σήμερα το να εκπαιδεύεις, εκτός από το να προσφέρεις γνώσεις, σημαίνει και να προάγεις ταλέντο και συμμετοχή», κατέληξε στο μήνυμά του ο Σέρτζιο Ματαρέλα.

Τι είπε η Τζόρτζια Μελόνι

Υπενθυμίζουμε ότι η Τζόρτζια Μελόνι στο πλαίσιο ομιλίας της στην νεολαία του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας» το Σάββατο (20/9) είπε: «Δεν γίνεται σε μια ιταλική τάξη τα παιδιά της Ιταλίας να αισθάνονται παραγκωνισμένα επειδή έχουν γίνει μειονότητα. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει».

Να σημειωθεί ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι είναι να καθιερωθεί ανώτατο ποσοστό 30% μαθητών με ξένη υπηκοότητα ανά τάξη, μετατρέποντας ουσιαστικά σε δεσμευτικότερο κανόνα μια πρόβλεψη που υπάρχει εδώ και χρόνια αλλά δεν εφαρμόστηκε συστηματικά.

Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα έχει δηλώσει ότι «το όριο του 30% προβλεπόταν ήδη από υπουργική εγκύκλιο, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ», και ότι «πλέον η κυβέρνηση θεωρεί πως χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση».