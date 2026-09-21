Αυστραλία: Έκλεψαν περισσότερες από 800.000 μέλισσες – Πώς «άδειασαν» τις κυψέλες χωρίς να πάρουν το μέλι

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Μια πρωτοφανής και εξαιρετικά οργανωμένη κλοπή έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στους μελισσοκόμους του βόρειου Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, σε μια περίοδο που ο κλάδος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τη σοβαρή απειλή ενός καταστροφικού παρασίτου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, υπολογίζεται ότι εκλάπησαν 800.000 μέλισσες, η αξία των οποίων ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Ο Τομ Μπίντνερ, μελισσοκόμος από την περιοχή Άθερτον Τέιμπλαντς, δυτικά του Κερνς, δήλωσε ότι εκλάπησαν 44 αποικίες από τρεις διαφορετικούς παραγωγούς.

«Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα», ανέφερε. «Έχουμε τόσες πολλές αποικίες να ελέγξουμε. Συνεχίζουμε να μετακινούμαστε και να επιθεωρούμε όλες τις διαφορετικές τοποθεσίες μας».

Ο ίδιος υπολόγισε ότι κάθε κυψέλη περιείχε τουλάχιστον 20.000 μέλισσες.

Περίπλοκη επιχείρηση χωρίς ίχνη

Οι εικαζόμενες κλοπές σημειώθηκαν σε πολλές διαφορετικές ιδιοκτησίες και περιοχές, απαιτώντας μια περίπλοκη επιχείρηση και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Αντί να ρισκάρουν τον άμεσο εντοπισμό τους κλέβοντας ολόκληρη την κυψέλη, οι δράστες αφαιρούσαν το λεγόμενο «κουτί γόνου» (brood box). Με αυτόν τον τρόπο, η κυψέλη φαίνεται ανέπαφη από μακριά.

«Έρχονται βασικά με ένα φορτηγό γεμάτο εξοπλισμό και μεταφέρουν τα πλαίσιά μας στα δικά τους κουτιά… μετά συναρμολογούν ξανά τις κυψέλες μας, ώστε να μην υποψιαστεί κανένας καλλιεργητής ότι κάποιος μπήκε και έκανε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Μπίντνερ.

Οι δράστες δεν αγγίζουν καν το μέλι, το οποίο αφήνουν ανέπαφο πάνω στην κυψέλη. Ο Μπίντνερ υποπτεύεται ότι οι ένοχοι είναι πιθανότατα άνθρωποι μέσα από τον ίδιο τον κλάδο της μελισσοκομίας.

Τεράστιες οικονομικές απώλειες

Οι μελισσοκόμοι δεν θα χάσουν μόνο τις μέλισσες που εκλάπησαν, αλλά και την αξία των συμβολαίων επικονίασης, τα οποία μπορούν να φτάσουν χιλιάδες δολάρια, σημείωσε. Παράλληλα, ζημιωμένοι βγαίνουν και οι καλλιεργητές λόγω της χαμηλότερης ποιότητας ανθοφορίας.

Ο Μπίντνερ τόνισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή που θυμάται κανείς στην περιοχή, αν και απέχει πολύ από το να είναι η πρώτη.

Αυτή την περίοδο, η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της σεζόν του αβοκάντο στο βόρειο Κουίνσλαντ, οπότε οι κυψέλες τοποθετούνται σε διάφορες ιδιοκτησίες σε όλη την περιοχή βάσει συμβολαίων επικονίασης για τοπικούς καλλιεργητές. Άλλες αφήνονται απλώς στην άκρη του αυτοκινητόδρομου.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, στο παρελθόν αφήναμε τις μέλισσες να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς… από καιρό σε καιρό, σίγουρα συμβαίνει να προσπαθήσει κάποιος να πειράξει μια κυψέλη», ανέφερε. «Συνήθως αντέχουν περίπου 30 δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίζονται».

Ο αστυνόμος Μπεν Κρος από την ειδική μονάδα εγκλημάτων αγροτικής περιοχής και κτηνοτροφίας του Μαρίμπα δήλωσε στο ABC ότι πιστεύει επίσης πως ο δράστης είναι «επαγγελματίας αγρότης» και όχι ερασιτέχνης.

Το «διπλό χτύπημα»

Εν τω μεταξύ, η περιοχή του βόρειου Κουίνσλαντ κατέγραψε μόλις πριν από μία εβδομάδα το πρώτο της κρούσμα του ακάρεος varroa, νότια του Κερνς.

Η Μέγκαν Ο’Μάρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, δήλωσε ότι έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για την πρόληψη της εξάπλωσης του παρασίτου από τότε που έφτασε στο Νιούκαστλ το 2022, αλλά οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Το κόστος για τη βιομηχανία από μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση εκτιμάται έως και σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βάθος 30 ετών. Η Αυστραλία εγκατέλειψε επίσημα την προσπάθεια εξάλειψης του παρασίτου το 2023.

Η Ο’Μάρα συμμετέχει σε μια διεθνή προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής θεραπείας. Μία από τις επικρατέστερες υποψήφιες χρησιμοποιεί τεχνολογία mRNA, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο Μπίντνερ χαρακτήρισε τις κλοπές και το παράσιτο ως ένα «διπλό χτύπημα».

Το βόρειο Κουίνσλαντ είναι ασυνήθιστα εκτεθειμένο, όπως εξήγησε, επειδή ο ζεστός καιρός σημαίνει ότι οι μέλισσες εκτρέφουν γόνο όλο το χρόνο. Το παράσιτο αναπαράγεται στον γόνο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση.

«Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα ακάρεα στις αποικίες μας, αλλά θα έπρεπε να αφιερώνουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας σε αυτό», είπε. «Αντίθετα, είχαμε αυτό το κύμα κλοπών».