Reuters/Ipsos: Νέα πτώση της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ – Μεγάλη δυσαρέσκεια από τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε στο 32%, με τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης του κόστους διαβίωσης εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν. Η τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos δείχνει πτώση της αποδοχής του Τραμπ από 82% σε 73% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, ενώ μόλις το 17% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του στο κόστος διαβίωσης.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Evelyn Hockstein
Φωτογραφία: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε στο 32%, με τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης κόστους διαβίωσης.
  • Μόνο το 73% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει τις επιδόσεις του Τραμπ, ενώ η δυσαρέσκεια αυξάνεται μετά τον πόλεμο στο Ιράν που εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων.
  • Μόλις το 17% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του στο κόστος διαβίωσης, σε αντίθεση με το 47% που ήταν η δημοτικότητά του τον Ιανουάριο του 2025 μετά την ορκωμοσία.

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Στο 32% έπεσε η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης, εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν. Αυτό προέκυψε από την τελευταία δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

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Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, δείχνει ότι λιγότεροι από τρεις στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους (ποσοστό 73%) εγκρίνουν τις επιδόσεις του Ντόναλντ Τραμπ, από 82% την περασμένη εβδομάδα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos η δημοτικότητά του βρισκόταν συνολικά στο 35%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 υποσχόμενος ότι θα δαμάσει τον πληθωρισμό και θα βάλει τέλος σε πολέμους. Τις πρώτες ώρες μετά την ορκωμοσία του η δημοτικότητά του βρισκόταν στο 47%.

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Μόλις το 17% των ερωτηθέντων στη νέα αυτή δημοσκόπηση εγκρίνει τους χειρισμούς του στο θέμα του κόστους διαβίωσης, το κορυφαίο ζήτημα που οι Αμερικανοί λένε ότι θα καθορίσει την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι προσπαθούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Η δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων για το θέμα αυτό αυξάνεται αφού ο Τραμπ εξαπέλυσε πόλεμο στο Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Για πρώτη φορά, οι Ρεπουμπλικάνοι που αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του Τραμπ στο θέμα του κόστους διαβίωσης ξεπερνούν εκείνους που τους εγκρίνουν: 51% έναντι 44%.

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Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά σε δείγμα 1.277 ενηλίκων. Το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται στο συν/πλην 3%.

 

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