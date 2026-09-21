FIFA: Ο Ινφαντίνο προτείνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της διακυβέρνησης

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Τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης του πλαισίου διακυβέρνησης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λήψη σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων, πρότεινε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο της FIFA, καθώς και προς τους προέδρους των 211 ομοσπονδιών-μελών, την οποία επικαλείται το Reuters, ο Ινφαντίνο αναγνώρισε ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε ένα επενδυτικό σχέδιο που τελικά αποσύρθηκε προκάλεσε ανησυχίες και δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις.

«Θα ζητήσω από το Συμβούλιο να εξετάσει εάν επιθυμεί να αναθέσει μια ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης της FIFA για σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες», ανέφερε στην επιστολή του.

Διαβουλεύσεις για τον τρόπο λήψης αποφάσεων

Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε παράλληλα ότι θα προτείνει διαβουλεύσεις με τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστούν οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι του προέδρου, του Γραφείου, του Συμβουλίου και του Κογκρέσου της FIFA, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ο Ινφαντίνο σημείωσε ότι έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις για το ποιος θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο σε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες. Ορισμένοι τάσσονται υπέρ της απαίτησης ομόφωνης συμφωνίας στο Γραφείο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τέτοια ζητήματα θα πρέπει να παραπέμπονται απευθείας στο Κογκρέσο και τις ομοσπονδίες-μέλη.

«Ο ρόλος μου δεν είναι να προδικάσω αυτή τη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

FIFA president Gianni Infantino has outlined that he is open to dialogue over reform at world soccer’s governing body in a letter sent to FIFA Council members and the presidents of all 211 member associations. Full story from @Dan_Sheldon_ ⬇️https://t.co/tL0ZrGQf4G pic.twitter.com/y237qrn5Mn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 21, 2026

Οι αντιδράσεις για το επενδυτικό σχέδιο

Η πρωτοβουλία του Ινφαντίνο έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόταση για πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το σχέδιο αποσύρθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από αντιδράσεις και απειλές για μποϊκοτάζ. Στη συνέχεια, η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η CONCACAF ζήτησαν αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της FIFA.

Ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι η πρόταση είχε ως στόχο να εξετάσει κατά πόσο η πώληση μειοψηφικού μεριδίου σε εμπορική εταιρεία που ελέγχεται από τη FIFA θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετους πόρους για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Όπως διευκρίνισε, το σχέδιο δεν θα συνεπαγόταν απώλεια του ελέγχου της FIFA στις αθλητικές αποφάσεις.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η πρόταση παρουσιάστηκε δημόσια πριν από την πλήρη ενημέρωση του Συμβουλίου και των ομοσπονδιών-μελών.

«Αναγνωρίζω ότι, χωρίς το πλήρες πλαίσιο, αυτό προκάλεσε ανησυχία και δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις. Δεν είχαν ληφθεί», ανέφερε. «Παρέμενε μια πρόταση, όχι μια απόφαση, και υπόκειτο πάντοτε στις απαραίτητες εγκρίσεις του Συμβουλίου και των ομοσπονδιών-μελών».

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει πλέον αποσυρθεί και, σύμφωνα με τον Ινφαντίνο, δεν πρόκειται να προχωρήσει.

Την 15η Οκτωβρίου οι πρώτες προτάσεις

Οι προτάσεις για πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο διακυβέρνησης αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στις 15 Οκτωβρίου, εφόσον έχουν κατατεθεί έως τότε.

Προτάσεις που θα υποβληθούν αργότερα θα εξεταστούν επίσης, εντός χρονικού πλαισίου που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της FIFA θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Διαβεβαιώσεις προς τις ομοσπονδίες-μέλη

Ο Ινφαντίνο επιχείρησε παράλληλα να διαβεβαιώσει τις ομοσπονδίες-μέλη ότι η στάση τους απέναντι σε προτάσεις ή ζητήματα διακυβέρνησης δεν θα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τη FIFA.

«Η αντιμετώπιση καμίας ομοσπονδίας δεν θα εξαρτάται από τη θέση της σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση ή θεσμικό ζήτημα», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα αναπτυξιακά και προγράμματα αλληλεγγύης της FIFA θα συνεχιστούν βάσει των υφιστάμενων κανόνων.

«Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην ηγεσία της FIFA και έχω εμπιστοσύνη σε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί», κατέληξε ο Ινφαντίνο.