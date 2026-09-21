ΟΦΗ: Προσβλητική αναφορά της Bild μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ – Χαρακτήρισε τους Κρητικούς «ομάδα χωρίς όνομα»

Η Bild αναφέρθηκε στον ΟΦΗ ως «ομάδα χωρίς όνομα» μετά την ήττα της Χόφενχαϊμ με 2-0 στο Europa League. Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός απάντησε με επιστολή προς τη γερμανική εφημερίδα, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο όρο αδόκιμο και υποτιμητικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η γερμανική εφημερίδα Bild χαρακτήρισε τον ΟΦΗ «ομάδα χωρίς όνομα», σχολιάζοντας την ήττα της Χόφενχαϊμ με 2-0 από την κρητική ομάδα.
  • Η αναφορά της Bild προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος απέστειλε επιστολή χαρακτηρίζοντας τον όρο «no-name» για τον ΟΦΗ ως «αδόκιμο» και «υποτιμητικό».
  • Ο ΟΦΗ είχε επικρατήσει με 2-0 της Χόφενχαϊμ, καταγράφοντας μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η γερμανική εφημερίδα Bild χαρακτήρισε τον ΟΦΗ «ομάδα χωρίς όνομα», σχολιάζοντας την ήττα της Χόφενχαϊμ με 2-0 από την κρητική ομάδα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, η Bild χρησιμοποίησε τον τίτλο «Ήττα απέναντι σε ομάδα χωρίς όνομα», ενώ έκανε παράλληλα λόγο για «ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ».

Η αναφορά της γερμανικής εφημερίδας προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος απέστειλε επιστολή στη Bild, χαρακτηρίζοντας τον όρο «no-name» που χρησιμοποιήθηκε για τον ΟΦΗ ως «αδόκιμο» και «υποτιμητικό».

Ο ΟΦΗ είχε επικρατήσει με 2-0 της Χόφενχαϊμ την περασμένη Πέμπτη, καταγράφοντας σημαντική ευρωπαϊκή νίκη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Η επιστολή του Αλέξη Καλοκαιρινού στη Bild

«Θέλω να επισημάνω ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό, σε άρθρο της εφημερίδας σας, του ΟΦΗ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης μου, ως no-name. (Το άρθρο σας φέρει τον τίτλο: “Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα – Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ”).

Κατανοώ ότι ο ΟΦΗ σάς ήταν άγνωστος έως την ημέρα που νίκησε τη γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Χόφενχαϊμ.

Πράγματι, ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup, νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και συνυφαίνεται με την ιστορία και τη ζωή της πόλης μου για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πόλη μου, το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενδεχομένως σας είναι γνωστή.

Αν δεν σας είναι, ελπίζω να μην τη χαρακτηρίσετε ανώνυμη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης μου ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός. Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεστε την άποψη ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα.

Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας, παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε.

Ανέφερα ότι η Χόφενχαϊμ μάς είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτής της επιστολής.

Πολύ φιλικά,

Αλέξης Καλοκαιρινός
Δήμαρχος Ηρακλείου
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης».

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