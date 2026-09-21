«Βουβός» Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Έκανε δηλώσεις χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ των μεγάλων ΜΜΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανείς σκηνές απόψε στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να παραχωρεί δηλώσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, χωρίς ωστόσο να ακούγεται η φωνή, καθώς τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν συλλογικά την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου, ως απάντηση στην απόφαση της διοίκησης Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στο CNN, το MS NOW και το Politico.

Κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ δεν παραβρέθηκαν στην εκδήλωση προκειμένου να «περάσει» ο ήχος από τα μικρόφωνά τους, με αποτέλεσμα να μεταδοθούν βουβά πλάνα, τα οποία κατέγραψαν τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα, ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες.

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