«Βουβός» Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Έκανε δηλώσεις χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ των μεγάλων ΜΜΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε δηλώσεις στον Λευκό Οίκο, οι οποίες ωστόσο μεταδόθηκαν χωρίς ήχο, καθώς μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ προχώρησαν σε συλλογικό μποϊκοτάζ της κάλυψης των δραστηριοτήτων του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτοφανείς σκηνές στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε δηλώσεις χωρίς να ακούγεται η φωνή του, καθώς τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα ανέστειλαν την κάλυψή του.
  • Η κίνηση των ΜΜΕ ήρθε ως απάντηση στην απόφαση της διοίκησης Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στο CNN, το MS NOW και το Politico.
  • Μεταδόθηκαν βουβά πλάνα του Τραμπ να κόβει μια κορδέλα δίπλα σε εργάτες, καθώς κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ δεν παραβρέθηκε για να «περάσει» τον ήχο.

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Πρωτοφανείς σκηνές απόψε στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να παραχωρεί δηλώσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, χωρίς ωστόσο να ακούγεται η φωνή, καθώς τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν συλλογικά την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου, ως απάντηση στην απόφαση της διοίκησης Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στο CNN, το MS NOW και το Politico.

Κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ δεν παραβρέθηκαν στην εκδήλωση προκειμένου να «περάσει» ο ήχος από τα μικρόφωνά τους, με αποτέλεσμα να μεταδοθούν βουβά πλάνα, τα οποία κατέγραψαν τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα, ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες.

Δείτε βίντεο:

 

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