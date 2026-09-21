Ασημίνα Ιγγλέζου: Υπέστη σοβαρά κρυοπαγήματα στο Μακαλού και ακρωτηριάστηκε σε 4 δάχτυλα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ υποβλήθηκε η Ασημίνα Ιγγλέζου το πρωί του Σαββάτου, μετά τα σοβαρά κρυοπαγήματα που υπέστη στα χέρια της, στην επιστροφή της από την κορυφή του Μακαλού, στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ και κοντά στο Έβερεστ.

Ήταν τόση η ζημιά που προκλήθηκε, ώστε χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δαχτύλων της. Η ορειβάτισσα είχε εισαχθεί στο ΚΑΤ αρκετές ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική προετοιμασία.

Η ίδια είχε μιλήσει στην εφημερίδα «Espresso» για την πορεία της υγείας της, εξηγώντας ότι οι θεραπείες που προηγήθηκαν είχαν βοηθήσει να διασωθούν τρία από τα επτά δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη.

«Έπειτα από πολλές θεραπείες έχω καταφέρει να σώσω τρία από τα επτά δάχτυλα που έπαθαν ζημιά. Τελικά θα χρειαστεί να ακρωτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δαχτύλων. Το αριστερό μου χέρι έχει σωθεί πλήρως και πλέον η μεγαλύτερη μάχη αφορά το δεξί», είχε αναφέρει στις 15 Αυγούστου.

Η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως καλή, ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει στο ΚΑΤ για τις επόμενες ημέρες, ενώ λαμβάνει και φαρμακευτική αγωγή για τους πόνους στο χέρι.