Ένταση στη Βουλή: Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ότι εκπροσωπεί το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης – Σφοδρές αντιδράσεις από Καζαμία – Κατσώτη

Πολιτική ένταση προκλήθηκε σήμερα (21/9) το απόγευμα στη Βουλή όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που στηρίζει ο πρόσφατα αποφυλακισθείς και καταδικασμένου για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Αλέξανδρου Καζαμία και του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη, που ζήτησαν από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρη Κουκουλόπουλο να παρέμβει και να μην νομιμοποιήσει την παρουσία βουλευτών σχετιζόμενων με τον Ηλία Κασιαδιάρη στα έδρανα του κοινοβουλίου.

Η δήλωση του Γιώργου Μανούσου από τα έδρανα της Βουλής έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το εν λόγω κόμμα. Δίπλα στον Γιώργο Μανούσο βρισκόταν ο επίσης ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» Γιάννης Δημητροκάλλης, ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στα πρόσωπα που ίδρυσαν τη «Συμμαχία Ελλήνων».

Από την «Πλεύση Ελευθερίας», έντονη ήταν η αντίδραση του Αλέξανδρου Καζαμία υποστηρίζοντας ότι «η Βουλή δεν μπορεί να μένει αδιάφορη απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη». «Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση», ανέφερε.

«Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των βουλευτών να καταγγείλουμε αυτές τις δηλώσεις, να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και να μην επιτρέπουμε τη νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από κόμματα – βιτρίνα που έρχονται εδώ στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση», υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Σφοδρότερη ήταν η αντίδραση του Χρήστου Κατσώτη από το ΚΚΕ, ο οποίος ζήτησε να τοποθετηθεί και ο παριστάμενος υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. «Δεν μπορώ να μην καταγγείλω τη στάση εδώ. Ο υπουργός πρέπει να πάρει θέση. Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό πρέπει να καταγγελθεί», είπε. «Οι φασίστες δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία και με τους αγώνες του λαού θα μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», τόνισε ο Χρήστος Κατσώτης.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη

«Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους “μπροστινούς” του Κασιδιάρη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργο Μανούσο ότι εκπροσωπεί το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων», που στηρίζει ο πρόσφατα αποφυλακισθείς και καταδικασμένου για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

«Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας «όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

«Το νέο μόρφωμα – βιτρίνα του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί Κασιδιάρη έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση και στη Βουλή.

Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ευθαρσώς από τα έδρανα του κοινοβουλίου ότι εκπροσωπεί τη ‘Συμμαχία Ελλήνων’, δηλαδή το νέο όχημα μέσω του οποίου επέλεξε ο πρώην υπαρχηγός της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να σπείρει το ρατσιστικό του μίσος στην ελληνική κοινωνία.

Παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, απάντησε κανονικά στην Επίκαιρη Ερώτηση ενός βουλευτή που ομολόγησε ότι συντάσσεται με το ηγετικό στέλεχος μίας εγκληματικής οργάνωσης.

Ενός βουλευτή που μέχρι την ανεξαρτητοποίησή του, έπαιζε τον ρόλο του «μπροστινού» του Κασιδιάρη, με τη συμμετοχή του (και την εκλογή του) στους ‘Σπαρτιάτες’.

Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».