Δημοσκόπηση Alco: Στις 9,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Αλλαγή διακυβέρνησης θέλουν 2 στους 3 πολίτες

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις 9,9 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για λογαριασμό του Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 24,3%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 14,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, η Φωνή Λογικής με 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 0,7%,ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 6,7%.

Στο 15,3% είναι οι αναποφάσιστοι.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Το 48% των πολιτών δηλώνει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν ωφελούν «καθόλου», ενώ 34% απαντά «λίγο». «Αρκετά» απαντά το 11% και μόλις 2% «πολύ».

Το 44% εκτιμά ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, δεν απέδωσε «καθόλου» και το 33% «λίγο». Μόλις 7% απαντά «αρκετά» και 2% «πολύ».

Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας; Ποιος είναι περισσότερο αξιόπιστος;

Στην ερώτηση «Ποιος από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα θεωρείτε ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε», ο Πρωθυπουργός συγκεντρώνει 27%, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ 14,5% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 12,5%.

Ωστόσο το 40% των πολιτών απαντά «Κανένας».

Τα προγράμματα των κομμάτων

Στο ερώτημα ποιο από τα προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ θεωρούν περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, το 23% των αυθόρμητων απαντήσεων αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12% και η ΕΛΑΣ με 10%.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4%, η Ελληνική Λύση 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, ενώ από 1% καταγράφουν η Ελπίδα και η επιλογή «άλλο κόμμα».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό, 32%, απαντά «κανένα».

Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα

Η κυβέρνηση

Αναφορικά με το αν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης, το 58% δηλώνει «καθόλου», το 21% απαντά «λίγο» και το 20% «πολύ ή αρκετά».

Τρίτη θητεία ΝΔ ή αλλαγή;

Το 67% των ερωτηθέντων απαντά ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρξει αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ ένα 25% θέλει τρίτη θητεία της ΝΔ.

Η ταυτότητα της έρευνας