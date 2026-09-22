Δημοσκόπηση RealPolls: Η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Νίκη Μητσοτάκη χωρίς αυτοδυναμία «βλέπουν» οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

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Στις 8,9 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι στο 15,1%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6%, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση με 4,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά με 0,8%.

Το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,4%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 13,1%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,7% ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 17,9%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Φωνή Λογικής με 4,6%. Εκτός Βουλής μένουν το ΜέΡΑ25 (με 2,5%), οι Σπαρτιάτες (1,4%), η Νέα Αριστερά (0,9%), ο ΣΥΡΙΖΑ (0,8%), η Νίκη (0,8%) και οι Δημοκράτες (0,8%).

Τα κόμματα στην 90η ΔΕΘ

Αναφορικά με την παρουσία των τριών μεγάλων κομμάτων στη ΔΕΘ και το ποιο κατάφερε να πείσει περισσότερο τους πολίτες, το 47% απαντά «κανένα (47%) και ακολουθεί η ΝΔ (27%), η ΕΛΑΣ (11,4%) και το ΠΑΣΟΚ (9,4%).

Στην ερώτηση ποιο εμπιστεύεστε περισσότερο κυριαρχεί ο κανένας (41,7%) και ακολουθούν η ΝΔ (29%), η ΕΛΑΣ (16,1%) και το ΠΑΣΟΚ (11,5%).

Τα επιμέρους μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τα τρία κόμματα στη ΔΕΘ

Από τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΝΔ, το 21,9% των πολιτών ξεχωρίζει τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ το 2028. Στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και το 17,8% την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών. Στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ., πρώτη έρχεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, με 26,6%, και ακολουθεί ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%.

Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα ήταν το κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, το 44,6% απαντά κανένα από τα τρία, ενώ ένα 24,7% απαντά η ΝΔ. Το κόμμα Τσίπρα συγκεντρώνει 11,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 8,5%.

Ποιος θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές

Το 44,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 6,2% για το κόμμα Τσίπρα και 2% για το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, το 40,3% απαντά «κανένα με καθαρή νίκη».

Στο ξεχωριστό ερώτημα για την αυτοδυναμία, το 71,2% εκτιμά ότι η ΝΔ μάλλον ή σίγουρα δεν θα την πετύχει, ενώ το 26,3% απαντά θετικά.

Η πορεία της χώρας

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