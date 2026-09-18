Τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος: Τα σενάρια που εξετάζονται για την κούρσα θανάτου με 3 νεκρούς στη Γλυφάδα – Στο μικροσκόπιο το ψηφιακό υλικό

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις νέους ανθρώπους τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λ. Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο με τους πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε μαντρότοιχο ενός ξενοδοχείου, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ δύο 18χρονοι τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αρχές συλλέγουν μαρτυρίες, υλικό από κάμερες της περιοχής που μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία του αυτοκινήτου, ενώ ερευνούν και το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, εξετάζεται το σενάριο οι νεαροί να συμμετείχαν σε κόντρα με άλλο αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα μετέδιδαν την πορεία τους σε ζωντανή σύνδεση μέσω του TikTok.

Η έρευνα επικεντρώνεται στα κρίσιμα λεπτά πριν από την πρόσκρουση του οχήματος στον μαντρότοιχο, στην ταχύτητα που είχε αναπτύξει και εάν πράγματι συμμετείχε σε κόντρα.

Αποκολλήθηκε η μηχανή

Η πρόσκρουση του αυτοκινήτου στον μαντρότοιχο ήταν τόσο σφοδρή, ώστε οι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα, ενώ η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλήθηκε από το αμάξωμα και βρέθηκε περίπου 30 μέτρα μακριά από το σημείο του τροχαίου.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, το αυτοκίνητο με τους πέντε επιβαίνοντες ήταν χαμηλωμένο και τροποποιημένο, με τις αρχές να εξετάζουν κατά πόσο οι τροποποιήσεις σε συνδυασμό με την ταχύτητα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κινείτο, συνέβαλαν στην πρόκληση του δυστυχήματος.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο κινείτο με ταχύτητα που φέρεται να ξεπερνούσε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, πριν προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο.

Σημειώνεται ότι πέντε λεπτά πριν από το δυστύχημα βρισκόταν στο σημείο μία κοπέλα, η οποία περίμενε το λεωφορείο.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο – Υπήρχαν μόνο καπνός, σκόνη»

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία ενός άνδρα για το σφοδρό τροχαίο. Όπως περιέγραψε στο Action 24, ο θόρυβος της πρόσκρουσης του οχήματος στον μαντρότοιχο ήταν εκκωφαντικός, ενώ η μηχανή αποκολλήθηκε από το όχημα και τυλίχτηκε στις φλόγες.

«Στις 2 η ώρα περίπου, ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχαν μόνο καπνός, σκόνη, σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε γίνει αποκόλληση από το όχημα. Κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά και απ’ ότι είδα πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι μάλλον οι δύο δεν είναι εν ζωή».

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, «μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τους υπόλοιπους που ήταν μέσα και γινόταν ένας πανικός. Ήταν μία κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη».

Ο ίδιος είπε πως η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και αρχικά θεώρησε ότι στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα. «Ο μαντρότοιχος ήταν γκρεμισμένος και αυτό έδειχνε ότι μάλλον η σύγκρουση ήταν πολύ ισχυρή. Μόνο από το θόρυβο κατάλαβα ότι δεν ήταν απλό τροχαίο, κάπου χτύπησε. Στην αρχή νόμιζα με άλλο αυτοκίνητο αλλά τελικά ήταν πάνω στον μαντρότοιχο του ξενοδοχείου» είπε χαρακτηριστικά.

«Στην αρχή ήρθαν τρία ασθενοφόρα, άμεσα, μετά ήρθε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και άλλα δύο ή τρία ασθενοφόρα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε το μπαμ και μετά ακούσαμε τις σειρήνες από τα ασθενοφόρα», συμπλήρωσε.

«Ήταν στον “αέρα” στο TikTok»

Ο αστυνομικός αναλυτής Γιώργος Μπαλάσκας παρέθεσε τις τελευταίες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι επιβαίνοντες ενδεχομένως έκαναν TikTok την ώρα της πρόσκρουσης. «Τελευταία πληροφορία, TikTok εκείνη τη στιγμή. Νέα παιδιά, από 18 έως 26, μία ωραία παρέα, και στον τοίχο αφρενάριστος, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν έχει διευκρινίσει ακόμα η αστυνομία πώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στον μαντρότοιχο. Το ελέγχει η Αστυνομία, αλλά τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι εκείνη την στιγμή ήταν στον “αέρα” στο TikTok», ανέφερε.

«Ήταν αφρενάριστοι, διότι για να υπάρξει τέτοια σφοδρότητα πάει να πει ότι ήταν με την αρχική του ταχύτητα, που υπολογίζεται πάνω από 100 χλμ., τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες» είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας και συμπλήρωσε ότι «ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πλέγμα με τις κάμερες, η ορθή λειτουργία των καμερών, ούτως ώστε να έχουν έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα».

«Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω από 100 χιλιόμετρα»

Στην εκπομπή «Action Τώρα» βρέθηκε καλεσμένος και ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, ο οποίος έκανε την ανάλυσή του για το τροχαίο δυστύχημα στην Γλυφάδα.

«Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω από 100 χιλιόμετρα», είπε, μεταξύ άλλων, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση πως «ή πετάχτηκε κάτι μπροστά ή κάποιος τον έκλεισε, τα ίχνη δείχνουν ότι ο οδηγός αντέδρασε».

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος: