Πάτρα: Ζωή με τον θάνατό του δίνει ο 31χρονος καμεραμάν του Ionian TV – Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων

Ήταν μόλις 31 ετών. Εργαζόταν ως καμεραμάν στο Ionian TV. Ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, όπως ήταν το όνομά του, άφησε την τελευταία του πνοή, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Η οικογένειά του αποφάσισε να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη δωρεά των οργάνων του και η διαδικασία της λήψης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας, ενώ τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης και της ασφαλούς μεταφοράς των μοσχευμάτων είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, Μαρισόφη Ζωγράφου με δημόσια ανάρτησή της στο Facebook εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος και εξήρε την ανιδιοτελή τους στάση, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της ΜΕΘ του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ανάρτηση για τον 31χρονο κάμεραμαν

Γέφυρα Ζωής στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας

Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια του Γιώργου 31 ετών, θύμα τροχαίου στις 6/9. Με την ανακοίνωση της απώλειας του αγαπημένου τους, πήραν την γενναιόδωρη απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του σε πάσχοντες συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λίστες αναμονής για ένα μόσχευμα. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου έδωσε μάχη να τον κρατήσει στη ζωή και όταν αυτό πλέον δεν ήταν εφικτό συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί η δωρεά. Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις μεταμοσχευτικές ομάδες από όλη την Ελλάδα έφερε εις πέρας την λήψη των οργάνων και την ασφαλή μεταφορά τους στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Την διαδικασία συντόνισε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου. Η ανιδιοτελής τους προσφορά ας απαλύνει τον πόνο για την απώλειά τους.