Πρωινή «μάχη» με διαφορά… ώρας

Σε θέση μάχης και ετοιμότητας βρίσκονται τα επιτελεία των πρωινών εκπομπών ενόψει της κοινής πρεμιέρας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχεται πλέον και επίσημα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που επιστρέφει στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Το «Πρωινό» θα ξεκινά στις 9:50, αλλά ο δημοσιογράφος θα μπαίνει στο πλατό στις 10:30 (λόγω ραδιοφώνου), ενώ στο πρώτο μέρος και μέχρι την έλευσή του θα μετέχει στο πάνελ η Γιώτα Κηπουρού.

Λόγω του υψηλού ανταγωνισμού στην πρωινή ζώνη, νωρίτερα θα μπαίνουν στη «μάχη» οι δύο νεοφερμένες της ζώνης. Το Star θα σερβίρει τον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη στις 9:30, ενώ το Mega προγραμματίζει το «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στις 9:40.

Αμετακίνητη στο σταθερό ραντεβού με το κοινό παραμένει η Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha με ώρα έναρξης στις 10:00.