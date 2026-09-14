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Πρωινή «μάχη» με διαφορά… ώρας

Τα επιτελεία των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών βρίσκονται σε ετοιμότητα ενόψει της κοινής πρεμιέρας τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Τι ώρα κάνουν πρεμιέρα τα προγράμματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε θέση μάχης και ετοιμότητας βρίσκονται τα επιτελεία των πρωινών εκπομπών ενόψει της κοινής πρεμιέρας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχεται πλέον και επίσημα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που επιστρέφει στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, με το «Πρωινό» να ξεκινά στις 9:50.
  • Το Star θα σερβίρει τον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα» στις 9:30 και το Mega με το «Χαμογέλα και πάλι» στις 9:40, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου παραμένει στον Alpha στις 10:00.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε θέση μάχης και ετοιμότητας βρίσκονται τα επιτελεία των πρωινών εκπομπών ενόψει της κοινής πρεμιέρας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχεται πλέον και επίσημα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που επιστρέφει στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Το «Πρωινό» θα ξεκινά στις 9:50, αλλά ο δημοσιογράφος θα μπαίνει στο πλατό στις 10:30 (λόγω ραδιοφώνου), ενώ στο πρώτο μέρος και μέχρι την έλευσή του θα μετέχει στο πάνελ η Γιώτα Κηπουρού.

Λόγω του υψηλού ανταγωνισμού στην πρωινή ζώνη, νωρίτερα θα μπαίνουν στη «μάχη» οι δύο νεοφερμένες της ζώνης. Το Star θα σερβίρει τον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη στις 9:30, ενώ το Mega προγραμματίζει το «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στις 9:40.

Αμετακίνητη στο σταθερό ραντεβού με το κοινό παραμένει η Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha με ώρα έναρξης στις 10:00.

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