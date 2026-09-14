Γιώργος Μαζωνάκης: Οι αρχές ερευνούν αν ήταν σε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι δύο γιατροί που κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα απολογηθούν αύριο Τρίτη (15/9).

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστώσουν αν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν σε μέθη, δηλαδή ήταν ναρκωμένος, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπεβλήθη σε μέθη, ενώ παράλληλα στις καταθέσεις τους οι εμπλεκόμενοι αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής δεν είχε καλή εικόνα πριν από την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Αναμένεται να διερευνηθεί εάν δικαιολογείται βάσει ιατρικού πρωτοκόλλου για τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, θεωρούν πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, καθώς θεωρείται πάρα πολύ πιθανό, μία μέθη να επηρέασε την κατάσταση του τραγουδιστή και να οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς.

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Το πρωί της Τρίτης (15/9) θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται μετά τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τα νέα αυτά στοιχεία αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αρχές κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες.

Σημαντικότερα δε, στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του τραγουδιστή, που εκπροσωπεί τους οικείους του στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, αιτήθηκε την αναβάθμιση της κατηγορίας επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Η κακουργηματική κατηγορία επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη και ανοίγει, παράλληλα, το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων μετά τις απολογίες τους.

Σήμερα ο ανακριτής, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Στην Ευελπίδων και ο δικηγόρος τους

Στην Ευελπίδων έφτασε νωρίτερα σήμερα και ο συνήγορος των δύο γιατρών, Νίκος Αγαπηνός, κρατώντας δύο φακέλους με τα υπομνήματα των εντολέων του. Ερωτηθείς εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν κανονικά, απάντησε καταφατικά.

Δημογλίδου: «Πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά»

Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» της ΕΡΤ.

«Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες ως προς τα ψηφιακά πειστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία αναμένουμε. Ο ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει μία πρώτη έκθεση από τα πρώτα ευρήματα των εγκληματολογικών ερευνών, άρα σίγουρα έχει σχηματίσει κάποια εικόνα για τα ψηφιακά. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά ακόμα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και κυρίως επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ανακτήσουμε για να δούμε με ποιον τρόπο έγιναν προσπάθειες να αποκρύψουν οι δύο κατηγορούμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να εμπλέκεται, στοιχεία σημαντικά για την έρευνα», είπε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τα ψηφιακά πειστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στις αρχικές τους καταθέσεις και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης. Η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής, η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολοίπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός, εισήλθε στο ιατρείο, μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσε.

Τα νέα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (9/9) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, φαίνεται πως αποκαλύπτει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που χρησιμοποίησαν οι δύο γιατροί.

Τα στοιχεία που άντλησαν οι αρχές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρνουν στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα κρίσιμα λεπτά

Ο οδηγός ταξί άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη έξω από το ιατρείο της Καρνεάδου στις 13:55 και, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, παρέμεινε στον χώρο υποδοχής του ιατρείου για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια εισήλθε, μαζί με την γιατρό, στον χώρο όπου θα ξεκινούσε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την έκθεση της ΔΕΕ που παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές, φαίνεται ότι το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14, στις 14:37 άρχισε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα λειτούργησε για 42 λεπτά.

Στις 14:56, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε, ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

Σημειώνεται ότι το μηχάνημα σταμάτησε, όχι γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία, αλλά γιατί υπήρχαν ενδείξεις (alarm) ότι σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, μεταξύ 15:23 και 15:27, άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και δεν παρουσίαζε ζωτικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο, εντός του χώρου όπου έγινε η πλασμαφαίρεση, βρέθηκε μόνο η γιατρός.

Στις 15:45 υπάρχει μια φωτογραφία, που είχε διαγράψει η γιατρός από το κινητό της, και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια, στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός διέγραψε την φωτογραφία αυτή λίγο πριν την προσαγωγή της. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της φεύγει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν, και επέστρεψε στο ιατρείο του.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, οι δύο γιατροί φέρεται να μπαινόβγαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Το κενό 1 ώρας

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23, δηλαδή προκύπτει ένα κενό περίπου 1 ώρας μέχρι τη στιγμή που έγινε η κλήση για ασθενοφόρο, ενώ οι διασώστες έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 16:26.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και δεν είχε σφυγμό, βρισκόταν σε ασυστολία, παρουσίαζε μυδρίαση και στα δύο μάτια και ήταν σε μη απινιδώσιμο ρυθμό, σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας.

Ο γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για περίπου 10 λεπτά, καθώς και χορήγηση 1 mg αδρεναλίνης.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα που εξετάζουν πλέον οι αρχές: τι ακριβώς συνέβη κατά τη μία περίπου ώρα που μεσολάβησε από την ανακοπή μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν και τον διαγραμμένο φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, με όλες τις πληροφορίες και τα ραντεβού που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από το ραντεβού της περασμένης Τετάρτης.

Τα στοιχεία από την έκθεση της ΔΕΕ εστάλησαν στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών.

Τού χορήγησαν αδρεναλίνη 0,1 mg αντί για 1 mg

Σε σοβαρές καταγγελίες για τους χειρισμούς των δύο γιατρών που βρίσκονταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.

Ο κ. Γιαννακός ανέφερε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν 0,1 mg αδρεναλίνης αντί για 1 mg. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο MEGA, άσκησε παράλληλα σφοδρή κριτική στους χειρισμούς των δύο γιατρών, χαρακτηρίζοντάς τους «άσχετους».