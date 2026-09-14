Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

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Σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις φέρονται να κατέληξαν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει δημόσια τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι έχουν συμβάλει στην εκτίναξη της παγκόσμιας τιμής του ντίζελ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι και οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ότι η μεγάλη αύξηση της τιμής του ντίζελ διεθνώς οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Η άνοδος της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως προκαλείται κυρίως από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, όχι από το Ιράν», ανέφερε.

Μέχρι στιγμής, η ανακοίνωση για τη συμφωνία προέρχεται από τον ίδιο τον Τραμπ και δεν έχει συνοδευτεί από ξεχωριστές δημόσιες ανακοινώσεις της Μόσχας και του Κιέβου με λεπτομέρειες για το εύρος, τον χρόνο έναρξης ή τους ακριβείς όρους της.

Είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα

Η νέα ανακοίνωση αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ μία ημέρα νωρίτερα.

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει προσωπικά τον Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής ντίζελ, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει το ντίζελ στη Ρωσία», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία.

«Μιλήσαμε με τον κ. Ζελένσκι γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάτε το ντίζελ. Αυτό βλάπτει τον κόσμο», είχε προσθέσει.

Οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Τα πλήγματα έχουν περιορίσει τη ρωσική παραγωγή καυσίμων και έχουν συμβάλει σε ελλείψεις βενζίνης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς τα καύσιμα και τα έσοδα του ενεργειακού τομέα στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Το ντίζελ πάνω από τα 6 δολάρια στις ΗΠΑ

Η παρέμβαση Τραμπ συνδέεται άμεσα και με την πίεση που δέχεται η αμερικανική οικονομία από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Η μέση τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές αγορές αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και της αναταραχής στον Περσικό Κόλπο.

Το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για φορτηγά, τρένα, πλοία και αγροτικά μηχανήματα, με αποτέλεσμα η άνοδος της τιμής του να επηρεάζει ευρύτερα το κόστος μεταφορών και προϊόντων.

Το Κρεμλίνο είχε ήδη χαιρετίσει την παρέμβαση Τραμπ

Πριν από τη νέα ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, το Κρεμλίνο είχε χαιρετίσει την έκκλησή του προς την Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε έκκληση προς το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές οικονομικές υποδομές μπορεί μόνο να χαιρετιστεί», είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφέρει το Internazionale.

Ο Πεσκόφ είχε, πάντως, διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ ως προς τις αιτίες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στις αγορές επιδεινώνεται κυρίως λόγω της αστάθειας και της κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Από δημόσια πίεση σε ανακοίνωση συμφωνίας μέσα σε λίγες ώρες

Η νέα ανάρτηση του Τραμπ αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό. Μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια έκκλησή του προς τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει πλέον ότι όχι μόνο η Ουκρανία αποδέχθηκε να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, αλλά και η Ρωσία συμφώνησε σε αντίστοιχη δέσμευση.

Εφόσον εφαρμοστεί, η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει έναν από τους σημαντικότερους τομείς κλιμάκωσης του πολέμου, καθώς τα τελευταία χρόνια και οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Παραμένει, ωστόσο, να αποσαφηνιστεί ποιοι ακριβώς στόχοι καλύπτονται, πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία και με ποιον τρόπο θα ελέγχεται η τήρησή της.