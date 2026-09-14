airBaltic: Υπάγεται στον αμερικανικό πτωχευτικό κώδικα για αναδιάρθρωση χρέους – Διπλασιάστηκε το κόστος των καυσίμων

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Αίτηση υπαγωγής στο Chapter 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε εθελοντικά η airBaltic στη Νέα Υόρκη, καθώς επιχειρεί να αναδιαρθρώσει τα χρέη της και να επιβιώσει από τη βαθιά κρίση που πλήττει τις αερομεταφορές εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και της εκτίναξης των τιμών των αεροπορικών καυσίμων. Οι πτήσεις της εταιρείας θα συνεχιστούν κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η λετονική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση χρηματοδότησης ύψους 350 εκατ. ευρώ, περίπου 405 εκατ. δολαρίων, από πιστωτές μεταξύ των οποίων οι Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley και Oaktree Capital Management.

Η χρηματοδότηση, με επιτόκιο περίπου 12%, τελεί υπό την έγκριση του δικαστηρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της airBaltic, Έρνο Χίλντεν, δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες η εταιρεία θα διαπραγματευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να συμφωνηθούν βιώσιμοι όροι αναδιάρθρωσης.

Η εταιρεία επιδιώκει παράλληλα ετήσια βελτίωση της κερδοφορίας κατά 44 εκατ. ευρώ.

Οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά

Η airBaltic ξεκαθάρισε ότι τα δρομολόγιά της θα πραγματοποιούνται κανονικά όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστικά εποπτευόμενη διαδικασία.

Η αναδιάρθρωση αναμένεται, σύμφωνα με την εταιρεία, να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027.

Το Chapter 11 δεν σημαίνει άμεσο κλείσιμο ή εκκαθάριση της εταιρείας. Πρόκειται για διαδικασία που παρέχει προστασία από τους πιστωτές και επιτρέπει σε μια επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί ενώ αναδιοργανώνει τα χρέη και τις υποχρεώσεις της.

Ο πόλεμος με το Ιράν διπλασίασε το κόστος των καυσίμων

Η κρίση επιδεινώθηκε δραματικά μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν διπλασιαστεί, προκαλώντας τη σοβαρότερη κρίση στον κλάδο των αερομεταφορών μετά την πανδημία της Covid-19.

Επενδυτές και στελέχη αεροπορικών εταιρειών είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι οι αερομεταφορείς με υψηλό χρέος και περιορισμένη ρευστότητα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

«Η airBaltic αντιμετωπίζει οξεία οικονομική πίεση εξαιτίας ενός συνδυασμού χρηματοοικονομικών και γεωπολιτικών παραγόντων», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην κατάθεση προς το πτωχευτικό δικαστήριο.

Χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η airBaltic έχει περίπου 583 εκατ. δολάρια χρηματοδοτούμενου χρέους και υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Παράλληλα, οφείλει ακόμη 106 εκατ. ευρώ σε φόρους μισθοδοσίας, αεροπορικούς φόρους και τέλη. Τα έσοδά της το 2025 ανήλθαν περίπου στα 779 εκατ. ευρώ.

Οι πιστωτές προτιμούσαν εκκαθάριση

Η προσφυγή στο Chapter 11 έγινε μετά την αποτυχία των συνομιλιών με τους ομολογιούχους.

Ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς δήλωσε ότι πιστωτές που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της αξίας του χρέους επέλεξαν την εκκαθάριση αντί για το σχέδιο που είχε προτείνει η εταιρεία.

Πριν από την αίτηση πτώχευσης, οι ομολογιούχοι επρόκειτο να ψηφίσουν πρόταση για άντληση έως και 257 εκατ. ευρώ νέου υπερ-προνομιούχου χρέους, το οποίο θα έληγε τον Φεβρουάριο του 2027 και θα είχε επιτόκιο 25%.

Ο Κούλμπεργκς χαρακτήρισε τη διαδικασία Chapter 11 «μία από τις καλύτερες επιλογές» για να εξασφαλιστεί η επιβίωση της airBaltic.

Περίπου 50 Airbus A220 και συμμετοχή της Lufthansa

Η airBaltic διαθέτει στόλο περίπου 50 Airbus A220-300. Η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο λετονικό κράτος, ενώ η γερμανική Lufthansa κατέχει ποσοστό 10%.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά στρατηγικό επενδυτή, καθώς η εταιρεία μειώνει τον στόλο της και αναδιοργανώνει τις υποχρεώσεις της.

Από τα σχέδια για 100 αεροσκάφη στη συρρίκνωση

Η airBaltic είχε φιλοδοξήσει να αυξήσει τον στόλο της στα 100 αεροσκάφη, ποντάροντας μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη επιβατικής κίνησης μέσω Ρίγας από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Αυτό το μοντέλο, ωστόσο, κατέρρευσε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο αναλυτής αερομεταφορών Σιμόνας Μπάρτκους δήλωσε ότι η εταιρεία «έγινε πολύ μεγάλη για την αγορά της», ενώ η εκτίναξη του κόστους καυσίμων έκανε την κατάσταση επείγουσα.

Ο Λετονός πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέχρι τον Απρίλιο η εταιρεία είχε ήδη εξαντλήσει 380 εκατ. ευρώ που είχε αντλήσει μέσω ομολόγων το 2024.

Ένα έκτακτο κρατικό δάνειο 30 εκατ. ευρώ εξαντλήθηκε τον Ιούνιο, ενώ η εταιρεία προσπάθησε να εκμισθώσει τα πλεονάζοντα αεροσκάφη της.

«Για να εξυπηρετηθούν τα δρομολόγια της Βαλτικής και της Λετονίας χρειάζονται μόνο 30 αεροσκάφη, όχι 100», δήλωσε ο Κούλμπεργκς.

Δεύτερη αεροπορική εταιρεία που λυγίζει από την κρίση

Η airBaltic αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη αεροπορική εταιρεία που πλήττεται άμεσα από την κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τη Spirit Airlines.

Η αμερικανική χαμηλού κόστους Spirit είχε ήδη καταθέσει αίτηση πτώχευσης πριν ξεκινήσει η σύγκρουση και τελικά κατέρρευσε τον Μάιο, όταν απέτυχε να εξασφαλίσει στήριξη από τους πιστωτές για σχέδιο διάσωσης.

Και άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η AirAsia, αναζητούν νέα κεφάλαια καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων πιέζει ολοένα περισσότερο τον κλάδο.