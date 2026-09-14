Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε μητέρα και το 4χρονο κοριτσάκι της – Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα το παιδί

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Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι, μετά από πολλαπλά δαγκώματα και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δαγκώματα δέχτηκε και η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού.

Το παιδάκι συνοδευόμενο από την 28χρονη μητέρα του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.