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Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε μητέρα και το 4χρονο κοριτσάκι της – Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα το παιδί

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Άγριος σκύλος
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Το παιδί φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από πολλαπλά δαγκώματα, ενώ δαγκώματα δέχτηκε και η μητέρα του.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου, με το παιδί και τη μητέρα να μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

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Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι, μετά από πολλαπλά δαγκώματα και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δαγκώματα δέχτηκε και η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού.

Το παιδάκι συνοδευόμενο από την 28χρονη μητέρα του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

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