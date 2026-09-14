Θεμιστοκλέους στον Realfm 97,8: Παράνομα τα botox σε κομμωτήρια και ινστιτούτα αισθητικής – Να ξέρουν οι πολίτες ότι είναι σαν να πηγαίνουν σε υδραυλικό για να τους χειρουργήσει

Για την αυστηρότερη εποπτεία της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας και το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μίλησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σχετικά με το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρεία της χώρας, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε αρχικά ότι πέρα από τους ιατρικούς συλλόγους, υπάρχουν κι άλλα ελεγκτικά όργανα, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας το οποίο έχει ενταχθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. «Το σημαντικό, όμως, είναι ότι η χώρα μας λόγω της οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρεία. Έχει περισσότερα από 20 χιλιάδες ιδιωτικά ιατρεία στη χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι εξασκούν το λειτούργημά τους, το επάγγελμά τους χωρίς μείζονα συμβάντα. Και το λέω έτσι, πρώτον, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο και δεύτερον επειδή ό,τι έλεγχοι και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο, καθώς ένας γιατρός μπορεί να εξασκεί ιατρική και στο σπίτι, κατ’ οίκον. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να χορηγήσει ένα φάρμακο για παράδειγμα, το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Δεν έγιναν όλα σωστά»

«Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς. Προφανώς» παραδέχθηκε ο υφυπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί, είναι το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. «Παρ’ όλο που για τη διαφήμιση υπάρχει νόμος, πρέπει να δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα» είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, σημειώνοντας ότι κάποιος που είναι επικίνδυνος και θέλει επιμελώς να εξαπατήσει την Πολιτεία, θα επιχειρήσει να το κάνει, όποιος και να κάνει τον έλεγχο.

«Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει, είναι να καταστεί πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον έχουμε όλες αυτές τις ανεξέλεγκτες θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση, ο αμερικανικός FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις το 2024 και το 2025 επισημαίνοντας ότι δεν έχει οφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές. Κι αυτό, στην πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσεις ιατρική, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία. Και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο όπως είπε και ο υπουργός Υγείας, σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες, και να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση θεραπειών, χωρίς ενημέρωση των ασθενών» πρόσθεσε.

«Υπάρχουν κενά που πρέπει να ρυθμιστούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ρυθμιστούν» συνέχισε ο υφυπουργός και έφερε ένα παράδειγμα. «Σκεφτείτε μία διαφήμιση, όπου μία influencer βγαίνει έξω από ένα ιατρείο αισθητικής και λέει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα, το οποίο είναι διαφήμιση, αλλά με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμιστεί, με βάση με αυτή τη λογική».

Τι είπε για τις καταγγελίες περί botox σε κομμωτήρια

Ερωτηθείς για τα botox και το υαλουρονικό, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες γίνονται ακόμη και μέσα σε κομμωτήρια, αναφέρθηκε σε δύο υπουργικές αποφάσεις το 2024, που όπως είπε, είχαν προκαλέσει και φοβερές αντιδράσεις από ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες, που θεώρησαν ότι αποκλείονται. «Καθορίστηκε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άνευ ειδικότητας ή ειδικευόμενοι γιατροί, να κάνουν botox και υαλουρονικό, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή ένεση, ξεχνώντας όμως ότι αυτά μπορεί να έχουν σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες σοβαρές επιπλοκές», τόνισε.

«Ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για το τι μπορούν να κάνουν πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό. Αν οι θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια ή ινστιτούτα αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι εγκληματική πράξη, και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες ότι είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος, ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει botox και υαλουρονικό σε ινστιτούτο αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήριο, ο πρώτος (σ.σ. δηλαδή αυτός που το κάνει) θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μία πράξη για την οποία επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, ενώ ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σκωληκοειδίτιδα» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις στις οποίες προσανατολίζεται να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας, είπε ότι κυρίως ο σχεδιασμός αφορά το θέμα των διαφημίσεων, καλύπτοντας πλέον και τα καινούργια πεδία των social media. «Επίσης, να υπενθυμίσουμε και να επικοινωνήσουμε τι ένδειξη έχουν συγκεκριμένες πράξεις, πχ ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη σε αναγεννητικές θεραπείες» ανέφερε.

Τι είπε για τη λειτουργία των ιατρείων

Για τη λειτουργία των ιατρείων, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κενό νόμου αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, είπε ότι πρέπει να δοθεί βάρος στους ελέγχους και να ξεκαθαριστεί ξανά ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι γίνεται.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και γι’ αυτό πρέπει να τεθεί ξανά το πώς λειτουργούν οι γιατροί. Οι γιατροί είναι εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στης ειδικότητας με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, για το τι μπορεί να διενεργήσουν και το πώς πρέπει να ενημερώσουν ένα ασθενή», συνέχισε, σημειώνοντας πως έχουν καταδικαστεί γιατροί γιατί δεν είχαν ενημερώσει προκαταβολικά τον ασθενή. «Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε βρει ξαφνικά στη χώρα μας, έτσι λειτουργεί το πλαίσιο και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν, καθώς ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα» πρόσθεσε, ενώ και για τα κέντρα αισθητικής που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις, υπογράμμισε ξανά την ανάγκη να μπει φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις για τις «θεραπείες» που παρέχουν.

«Να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι να μην τις διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν τι οφέλη έχουν (σ.σ. μία θεραπεία) και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν. Υποχρεωμένοι από το νόμο» κατέληξε .