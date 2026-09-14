Πάνος Κιάμος: Συγκινημένος στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει»

Ο Πάνος Κιάμος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του, στη διάρκεια των δηλώσεων που παραχώρησε στην κάμερα του ANT1, για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μιλώντας για τον σπουδαίο συνάδελφό του, τόνισε ότι «πενθεί όλη η Ελλάδα».

Δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες, που μαζί με χιλιάδες συμπολίτες τους βρέθηκαν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ερμηνευτή, που διέγραψε μία μεγάλη και γεμάτη επιτυχίες πορεία στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου, ενώ λατρεύτηκε από τον κόσμο όσο λίγοι τραγουδιστές.

Ο Πάνος Κιάμος μιλώντας στην κάμερα του ANT1, ανέφερε ότι: «Παιδιά να είστε καλά, απλά δεν είμαι καλά αυτή την στιγμή».

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Πενθεί όλη η Ελλάδα. Να είναι καλά, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει».