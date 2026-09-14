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Πάνος Κιάμος: Συγκινημένος στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει»

Ο Πάνος Κιάμος εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας στην κάμερα του ANT1 ότι «πενθεί όλη η Ελλάδα».

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Πάνος Κιάμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πάνος Κιάμος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του, στη διάρκεια των δηλώσεων που παραχώρησε στην κάμερα του ANT1, για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Δεκάδες καλλιτέχνες, μαζί με χιλιάδες συμπολίτες τους, βρέθηκαν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο Πάνος Κιάμος, εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε ότι «πενθεί όλη η Ελλάδα» και ευχήθηκε «να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει».

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Ο Πάνος Κιάμος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του, στη διάρκεια των δηλώσεων που παραχώρησε στην κάμερα του ANT1, για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μιλώντας για τον σπουδαίο συνάδελφό του, τόνισε ότι «πενθεί όλη η Ελλάδα».

Δεκάδες είναι οι καλλιτέχνες, που μαζί με χιλιάδες συμπολίτες τους βρέθηκαν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ερμηνευτή, που διέγραψε μία μεγάλη και γεμάτη επιτυχίες πορεία στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου, ενώ λατρεύτηκε από τον κόσμο όσο λίγοι τραγουδιστές.

Ο Πάνος Κιάμος μιλώντας στην κάμερα του ANT1, ανέφερε ότι: «Παιδιά να είστε καλά, απλά δεν είμαι καλά αυτή την στιγμή».

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Πενθεί όλη η Ελλάδα. Να είναι καλά, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει». 

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