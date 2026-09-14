Ο «τεράστιος» Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

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Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο «τεράστιος» Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του εκτίμηση για τον δημοφιλή τραγουδιστή και την προσφορά του στο λαϊκό τραγούδι.

Ο σπουδαίος συνθέτης έκανε λόγο για έναν αποχαιρετισμό που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, ήρθε «δυστυχώς πρόωρα», ενώ παράλληλα εξήρε το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.