Ο «τεράστιος» Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο «τεράστιος» Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του εκτίμηση για τον δημοφιλή τραγουδιστή και την προσφορά του στο λαϊκό τραγούδι.
Ο σπουδαίος συνθέτης έκανε λόγο για έναν αποχαιρετισμό που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, ήρθε «δυστυχώς πρόωρα», ενώ παράλληλα εξήρε το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»
«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
Καλό σου ταξίδι, Γιώργο», έγραψε ο συνθέτης-ορόσημο για το ελληνικό πεντάγραμμ0.