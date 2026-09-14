«Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις»: Νέα μελέτη προβλέπει δραματική βουτιά στην παραγωγή τροφίμων αν καταρρεύσουν τα ρεύματα του Ατλαντικού

Όταν σκεφτόμαστε την κλιματική αλλαγή, ο νους μας πηγαίνει συνήθως στην άνοδο της θερμοκρασίας και στους καύσωνες. Ωστόσο, βαθιά μέσα στους ωκεανούς μας, συντελείται μια αλλαγή που θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα: η σταδιακή εξασθένηση των θαλασσίων ρευμάτων του Ατλαντικού.

Η αόρατη «μηχανή» που κρατά τον πλανήτη σε ισορροπία απειλείται με βλάβη – και οι συνέπειες θα επηρεάσουν την παγκόσμια διατροφική αλυσίδα.

Αυτό το γιγάντιο σύστημα, που λειτουργεί σαν ένας παγκόσμιος «θερμοστάτης», ρυθμίζει τον καιρό και επιτρέπει στις μεγαλύτερες αγροτικές περιοχές της Γης να ευδοκιμούν.

Τώρα, μια νέα επιστημονική μελέτη χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση αυτών των ρευμάτων δεν θα άλλαζε απλώς τον καιρό, αλλά θα απειλούσε άμεσα την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική μας ασφάλεια.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς η εξασθένηση των θαλασσίων ρευμάτων στον Ατλαντικό Ωκεανό θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια γεωργία — και τα αποτελέσματα προκαλούν ανησυχία.

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Η εξασθένηση των ρευμάτων του Ατλαντικού Ωκεανού θα μπορούσε να πλήξει καίρια τη γεωργία σε ορισμένους από τους σημαντικότερους σιτοβολώνες του κόσμου, απειλώντας την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και αυξάνοντας τις τιμές των βασικών αγαθών, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους (peer-reviewed), εξέτασε πώς μια μείωση της τάξης του 60% στο Μεσημβρινό Ανατρεπόμενο Ρεύμα του Ατλαντικού (AMOC) θα επηρέαζε την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Το AMOC είναι ένα σύστημα ωκεάνιων ρευμάτων που ρυθμίζει το παγκόσμιο κλίμα και μεταφέρει θερμότητα από τους τροπικούς στο βόρειο ημισφαίριο.

Ωστόσο, το σύστημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πιο αδύναμο σημείο του των τελευταίων 1.000 και πλέον ετών, έχοντας χάσει το 10% έως 20% της ισχύος του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα υπολογιστικό μοντέλο για να προσομοιώσουν τη μελλοντική εξασθένηση του AMOC. Μοντελοποίησαν 100 χρόνια μεταβολών, υποθέτοντας μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου (3,6 βαθμούς Φαρενάιτ) πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η ομάδα επέβαλε μια τεχνητή επιβράδυνση του AMOC κατά τα πρώτα 50 χρόνια σε μια πρώτη προσομοίωση, αλλά άφησε τη κυκλοφορία αμετάβλητη σε ένα δεύτερο πείραμα, γεγονός που τους επέτρεψε να συγκρίνουν πώς θα ήταν ο κόσμος με και χωρίς την κατάρρευση του AMOC.

Τα αποτελέσματα του μοντέλου επιβεβαίωσαν τα ευρήματα προηγούμενων μελετών, δείχνοντας μια γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας στο Βόρειο Ημισφαίριο και μια μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των νεφών και των βροχοπτώσεων που περιβάλλει τον πλανήτη κοντά στον ισημερινό.

Όπως και σε παλαιότερες έρευνες, οι επιπτώσεις αυτές αποδείχθηκαν μη αναστρέψιμες σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα, δήλωσε ο συντάκτης της μελέτης Michael Hinge, ανώτερος οικονομολόγος στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED).

“Μόλις προκληθεί η ζημιά, παραμένει εκεί”, δήλωσε ο Hinge στο Live Science, προσθέτοντας ότι κατά τα 50 έτη μετά τη μέγιστη ταχύτητα επιβράδυνσης του AMOC στο μοντέλο, η κυκλοφορία εξασθένησε κατά ένα επιπλέον 20%.

Η μελέτη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ALLFED στις 7 Ιουλίου.

Ένα ισχυρό «σοκ» για την παγκόσμια γεωργία

Ο Hinge και οι συνεργάτες του έτρεξαν τρία μοντέλα για να εξετάσουν τις πιο κοινές ποικιλίες σιταριού, καλαμποκιού και ρυζιού, εφαρμόζοντας αυτά τα μοντέλα πάνω στις προσομοιώσεις του AMOC.

Διαπίστωσαν ότι οι παγκόσμιες σοδειές αυτών των καλλιεργειών μειώθηκαν κατά 5,3% μέχρι το ορόσημο των 50 ετών, από τη στιγμή που το AMOC είχε ήδη εξασθενήσει σημαντικά. “Πολλές από αυτές τις επιπτώσεις εκδηλώνονται νωρίτερα, επομένως ο στόχος αλλάζει συνεχώς”, δήλωσε ο Hinge.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε ένα μοναδικό σενάριο υπερθέρμανσης που έτρεξε μία φορά και χρησιμοποίησε μηνιαία αντί για ημερήσια δεδομένα, επομένως θα πρέπει να ερμηνευθούν ως μια απόδειξη της ορθότητας της θεωρίας (proof of concept).

“Έχουμε στήσει μια διαδικασία που είναι έτοιμη να δεχτεί σχεδόν οποιοδήποτε σενάριο για το AMOC που μπορεί να παράγει κλιματικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, ώστε να δούμε τι συνεπάγεται αυτό για τις καλλιέργειες”, ανέφερε ο Hinge. Παρόλο που σημειώθηκε μια συνολική μείωση της τάξης του 5,3%, αυτός ο παγκόσμιος δείκτης απέκρυπτε τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιοχών.

Για παράδειγμα, χώρες όπως η Γερμανία και η Ουκρανία έχασαν έως και το 19% της παραγωγής των δημητριακών τους λόγω της ξαφνικής, απότομης πτώσης της θερμοκρασίας, ενώ ο Καναδάς παρουσίασε μείωση 12% στην παραγωγή για τον ίδιο λόγο.

Η Σκανδιναβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα», δήλωσε ο Hinge, «αλλά υπάρχουν πολλές άλλες ευάλωτες τοποθεσίες, μερικές από τις οποίες μπορεί να εκπλήξουν ακόμα και τους ανθρώπους που ζουν εκεί».

Για παράδειγμα, το μοντέλο εμφάνισε μια «πολύ άσχημη καφέ κηλίδα» μειωμένης βροχόπτωσης πάνω από την Ινδία, το Πακιστάν και μεγάλα τμήματα της Κίνας, ανέφερε ο ίδιος.

Το Ιράν, το Σουδάν και η Ερυθραία, που είναι ήδη χώρες με ελλείψεις νερού, παρουσίασαν επίσης σοβαρή μείωση των βροχοπτώσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα μέρος της γεωργίας εκεί μπορεί να μην επιβιώσει από μια κατάρρευση του AMOC (Μεσημβρινή Ανατρεπτική Κυκλοφορία του Ατλαντικού).

Το αποτέλεσμα του 5,3% αποκρύπτει επίσης τη μεταβλητότητα μεταξύ των ετών, δήλωσε ο Hinge, επειδή πρόκειται για έναν μέσο όρο. Επομένως, ενδέχεται να υπάρξουν έτη κατά τα οποία οι παγκόσμιες απώλειες δημητριακών θα φτάσουν το 10% ή περισσότερο, γεγονός που θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών των τροφίμων, εν μέρει επειδή οι χώρες μπορεί να αποθηκεύουν τις σοδειές αντί να τις εμπορεύονται.

Η παγκόσμια ανταπόκριση

Οι περιφερειακές επιπτώσεις μιας επιβράδυνσης του AMOC θα αλληλοεπιδρούσαν με την κλιματική αλλαγή, πυροδοτώντας απρόβλεπτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η δυσπροσαρμογή (maladaptation) —δηλαδή η λήψη μέτρων που τελικά φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα— αποτελεί πηγή ανησυχίας, δήλωσε ο Hinge.

«Προετοιμάζεσαι και οργανώνεσαι για πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες ή προσπαθείς να αναπτύξεις περιοχές με βάση αυτές τις θερμοκρασίες και τις τάσεις που παρατηρείς, και ξαφνικά βλέπεις κάτι διαφορετικό», ανέφερε. «Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μια ακόμη μεγαλύτερη αλυσιδωτή επιβάρυνση στη γεωργία».

Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη έρευνα με επικεφαλής τον Paul Ritchie, κλιματολόγο στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα του οποίου εξέτασε τις επιπτώσεις μιας κατάρρευσης του AMOC στη γεωργία της Μεγάλης Βρετανίας.

Εκείνη η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2020, είχε παρόμοιους περιορισμούς με τη νέα, επομένως είναι προτιμότερο να ερμηνεύσουμε και τα δύο επιστημονικά άρθρα ως μια ένδειξη του τι θα μπορούσε να συμβεί παρά ως μια ακριβή πρόβλεψη, δήλωσε ο Ritchie στο Live Science μέσω email.

«Πιστεύω ότι η νέα μελέτη είναι πολύτιμη καθώς δείχνει το πιθανό μέγεθος και τη γεωγραφική κατανομή του αρχικού σοκ στη γεωργία», δήλωσε ο Ritchie, ο οποίος δεν συμμετείχε στην πρόσφατη έρευνα.

«Το τι θα σήμαινε τελικά αυτό για την παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων είναι πιο αβέβαιο, επειδή υπάρχουν πολλές πιθανές αντιδράσεις από την πλευρά των αγροτών, των αγορών και των κυβερνήσεων».

Για τον λόγο αυτό, οι περιφερειακές προβλέψεις ενδέχεται να είναι πιο κατατοπιστικές από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 5,3%, ανέφερε ο ίδιος. Οι μέσες τιμές των τροφίμων παγκοσμίως θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 17% έως 40% εάν ο AMOC εξασθενήσει στον βαθμό που συνέβη στο μοντέλο, προβλέπει η μελέτη.

Το επίπεδο της αύξησης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι χώρες στο σοκ και τον βαθμό ετοιμότητάς τους, καθώς και από το αν η γεωργία μπορεί να επεκταθεί βιώσιμα σε περιοχές όπως το αφρικανικό Σαχέλ (η ημιάνυδρη ζώνη ακριβώς νότια της ερήμου Σαχάρα) και η Βραζιλία, υποδηλώνει η ανάλυση.

Οι ΗΠΑ δεν θα γλίτωναν από αυτή την εκτίναξη των τιμών, και το μοντέλο έδειξε ότι η χώρα θα μπορούσε να υποστεί απώλειες καλλιεργειών περίπου 3% για το εγχώριο σιτάρι και το καλαμπόκι.

Η απώλεια αυτή, πιθανότατα θα επηρέαζε και άλλα τρόφιμα που βασίζονται σε εισροές δημητριακών, όπως το κρέας, δήλωσε ο Hinge. «Η ποικιλία των τροφίμων που είναι διαθέσιμα στα καταστήματα ενδέχεται να μειωθεί για ορισμένες περιόδους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μια κατάρρευση του AMOC θα ενέτεινε θεμελιωδώς την ανάγκη των χωρών να εμπορεύονται μεταξύ τους, επειδή ορισμένες περιοχές —όπως η ινδική υποήπειρος, η Κίνα, το Ιράν, η Ρωσία, η Ουκρανία και ο Καναδάς— θα μπορούσαν να αντέξουν αυτή τη γιγαντιαία μεταβολή μόνο εάν εισήγαγαν περισσότερα τρόφιμα, δήλωσε ο Hinge.

«Εάν οι χώρες στραφούν προς τα μέσα και αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν πρώτα την πρόσβαση των δικών τους πολιτών, ή για να διαχειριστούν την αβεβαιότητα, ή για να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες τους, τότε αυτό θα μεγεθύνει μαζικά τις επιπτώσεις του AMOC», δήλωσε ο ίδιος.

Αν οι κυβερνήσεις συμπεριφερθούν όπως έκαναν σε προηγούμενες κρίσεις, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία της COVID-19, ενδέχεται να περιορίσουν το εμπόριο και να αρχίσουν να αποθηκεύουν τρόφιμα εάν και όταν αρχίσουν να εμφανίζονται οι επιπτώσεις της εξασθένησης του AMOC, προέβλεψε ο Hinge.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι το έργο τους και τα μελλοντικά μοντέλα προσομοίωσης μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ανάγκη για τη λήψη άμεσης και αποτελεσματικής δράσης σε περίπτωση που συνέβαινε μια κατάρρευση, ανέφερε ο ίδιος.

Επί του παρόντος, «αν αυτή η προειδοποιητική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει, δεν είμαστε σίγουροι τι πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Hinge. «Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις . Η κατάρρευση του AMOC θα ήταν βαθιά καταστροφική».