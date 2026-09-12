Οι επιστήμονες ίσως έλυσαν το μυστήριο με τα άνισα ημισφαίρια της Σελήνης

Κάθε φορά που κοιτάζουμε τον νυχτερινό ουρανό, η Σελήνη μάς δείχνει πάντα το ίδιο, γνώριμο πρόσωπο.

Αυτή η πλευρά, γεμάτη με τις χαρακτηριστικές σκοτεινές κηλίδες που δημιουργήθηκαν από αρχαία ηφαιστειακή δραστηριότητα, μοιάζει σχεδόν φιλόξενη.

Ωστόσο, η «αθέατη πλευρά» του δορυφόρου μας κρύβει ένα τελείως διαφορετικό, άγριο και γεμάτο κρατήρες τοπίο.

Το αιώνιο μυστήριο της Σελήνης: Γιατί οι δύο πλευρές της είναι τόσο διαφορετικές;

Για δεκαετίες, αυτή η εντυπωσιακή ασυμμετρία ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά αινίγματα.

Σήμερα, χάρη στα πολύτιμα δείγματα που έφερε πίσω στη Γη η κινεζική αποστολή Chang’e-6, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κρατούν στα χέρια τους τη λύση του μυστηρίου.

Τα νέα ευρήματα μας ταξιδεύουν δισεκατομμύρια χρόνια πίσω, αποκαλύπτοντας πώς ένας «ωκεανός μάγματος» και η ίδια η βαρύτητα της Γης διαμόρφωσαν τα δύο τόσο διαφορετικά πρόσωπα του φεγγαριού.

Τα δείγματα του Chang’e-6 υποδηλώνουν ότι οι δύο πολύ διαφορετικές πλευρές της Σελήνης ενδέχεται να σχηματίστηκαν όταν η ανομοιόμορφη θέρμανση ώθησε το μάγμα από το ένα ημισφαίριο στο άλλο.

Η Σελήνη παρουσιάζει δύο εντυπωσιακά διαφορετικά πρόσωπα. Το ημισφαίριο που είναι στραμμένο προς τη Γη είναι πλούσιο σε σκοτεινές ηφαιστειακές πεδιάδες, ενώ η αθέατη πλευρά κυριαρχείται από παλαιότερα υψίπεδα και έναν πολύ παχύτερο φλοιό.

Νέες αναλύσεις υλικού που επιστράφηκε από την αποστολή Chang’e-6 (CE6) υποδηλώνουν ότι αυτή η αντίθεση μπορεί να πηγάζει από τεράστιες ροές μέσα στον πρώιμο ωκεανό μάγματος της Σελήνης, αφότου αυτή κλειδώθηκε βαρυτικά με τη Γη.

Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χετζιού Χουέι (Hejiu Hui) από το Πανεπιστήμιο της Ναντζίνγκ, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε λεπτομερείς γεωχημικές αναλύσεις σε ανορθοσίτες, πετρώματα της σειράς Mg (Mg-suite) και βασάλτες των σεληνιακών θαλασσών που συλλέχθηκαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Η γεωχημική ανάλυση των δειγμάτων και το μοντέλο της πλευρικής θερμικής μεταφοράς

Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα δείγματα με υλικό από την ορατή πλευρά, το οποίο μεταφέρθηκε από τις αποστολές Apollo και Chang’e-5. Τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν ότι η πλευρική θερμική μεταφορά (lateral thermal convection) εντός του σεληνιακού ωκεανού μάγματος (LMO) αποτελεί μια πιθανή αιτία για τη διχοτομία μεταξύ της ορατής και της αθέατης πλευράς της Σελήνης.

Η αντίθεση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων είναι εμφανής τόσο στο ανάγλυφο όσο και στη σύσταση. Η ορατή πλευρά περιέχει εκτεταμένους βασάλτες σεληνιακών θαλασσών και αυξημένες συγκεντρώσεις καλίου, σπάνιων γαιών και φωσφόρου (KREEP).

Αντίθετα, η αθέατη πλευρά αποτελείται κυρίως από αρχαία εδάφη υψιπέδων, έχει παχύτερο φλοιό και περιέχει σχετικά λίγους βασάλτες. Οι επιστήμονες έχουν προτείνει αρκετές εξηγήσεις για αυτόν τον διαχωρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ασύμμετρης μεταφοράς στον ωκεανό μάγματος, μιας γιγαντιαίας πρόσκρουσης, της παλιρροϊκής έκλυσης ενέργειας και της ανομοιόμορφης ανάπτυξης του φλοιού.

Καμία, ωστόσο, δεν έχει λήξει τη σχετική συζήτηση. Τα περισσότερα στοιχεία για τις διαφορές μεταξύ ορατής και αθέατης πλευράς προέρχονται επίσης από την επιφάνεια και τον φλοιό. Το αν η ίδια ασυμμετρία επεκτείνεται βαθύτερα στον μανδύα της Σελήνης παρέμενε μέχρι πρότινος αβέβαιο.

Κάτω από την επιφάνεια: Το κοινό «μυστικό» των δύο ημισφαιρίων

Η αποστολή Chang’e-6 άλλαξε τα δεδομένα σχετικά με το τι μπορούν να εξετάσουν άμεσα οι ερευνητές. Το 2024, η αποστολή επέστρεψε τα πρώτα δείγματα που συλλέχθηκαν ποτέ από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, επιτρέποντας τη σύγκριση υλικού από τα δύο ημισφαίρια της Σελήνης στο εργαστήριο.

Οι βασάλτες της αποστολής CE6 διατηρούν ενδείξεις μιας εξαντλημένης μανδυακής πηγής, παρόμοιας με εκείνες που βρέθηκαν στους βασάλτες χαμηλού τιτανίου (low-Ti) των αποστολών Apollo.

Αυτή η ομοιότητα υποδηλώνει ότι τα συσσωρεύματα του μανδύα (τα ορυκτά που κρυσταλλώθηκαν και συσσωρεύτηκαν καθώς ψυχόταν ο σεληνιακός ωκεανός μάγματος) δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στη σύστασή τους μεταξύ της ορατής και της αθέατης πλευράς.

Τα πετρώματα της σειράς Mg (Mg-suite) παρείχαν ακόμα μια γραμμή αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά τα πετρώματα σχηματίζονται μέσω αλληλεπιδράσεων φλοιού-μανδύα που περιλαμβάνουν τη μερική τήξη των συσσωρευμάτων του μανδύα, καθιστώντας τον αριθμό μαγνησίου τους (Mg#) χρήσιμο ως δείκτη της σύστασης του μανδύα.

Οι παρόμοιες τιμές Mg# που μετρήθηκαν στα πετρώματα της σειράς Mg της αποστολής CE6 και των αποστολών Apollo υποστηρίζουν το ίδιο συμπέρασμα:

Τα συσσωρεύματα του μανδύα κάτω από τα δύο ημισφαίρια έχουν παρόμοια σύσταση. Συνολικά, τα δείγματα δείχνουν ότι τα συσσωρεύματα του μανδύα που δημιουργήθηκαν καθώς κρυσταλλωνόταν ο σεληνιακός ωκεανός μάγματος (LMO) δεν διατηρούν σημαντική ασυμμετρία στη σύστασή τους μεταξύ της ορατής και της αθέατης πλευράς.

Το «χάσμα» στον σεληνιακό φλοιό παραμένει βαθύτερο

Οι ανορθοσίτες της αποστολής Chang’e-6 (CE6) αγγίζουν υψηλότερες μέγιστες τιμές Mg# σε σχέση με τους ανορθοσίτες των αποστολών Apollo, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο φλοιός της αθέατης πλευράς είναι πλουσιότερος σε μαγνήσιο. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης της Σελήνης.

Τα πετρώματα της σειράς Mg της αποστολής CE6 περιέχουν επίσης εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις σπάνιων γαιών και χαμηλότερους λόγους θορίου προς σαμάριο (Th/Sm) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα Apollo.

Οι διαφορές αυτές υποδεικνύουν δύο πιθανότητες: Ο μαγματισμός της σειράς Mg στην αθέατη πλευρά μπορεί να αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το KREEP (το στρώμα που είναι πλούσιο σε κάλιο, σπάνιες γαίες και φώσφορο), ή το ίδιο το στρώμα KREEP να μην είχε κατανεμηθεί ομοιόμορφα μεταξύ των δύο ημισφαιρίων της Σελήνης.

Πώς η παλιρροιακή κλείδωση «αναδιαμόρφωσε» τον σεληνιακό φλοιό

Χρησιμοποιώντας αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ μανδύα και φλοιού, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εξηγήσει πώς προέκυψε η σεληνιακή διχοτομία.

Πριν η Σελήνη υποστεί παλιρροιακή κλείδωση, υποστηρίζουν ότι ο πρώιμος ωκεανός μάγματός της ψύχθηκε και στερεοποιήθηκε σχετικά συμμετρικά. Το στάδιο αυτό, δημιούργησε τα πρώτα συσσωρεύματα του μανδύα και τον ανορθοσιτικό φλοιό.

Η κατάσταση άλλαξε μετά την παλιρροιακή κλείδωση, όταν η Γη και η Σελήνη βρίσκονταν πολύ πιο κοντά η μία στην άλλη. Σύμφωνα με το μοντέλο, η παλιρροιακή θέρμανση έγινε ισχυρότερη στην ορατή πλευρά από ό,τι στην αθέατη.

Αυτή η ανισορροπία δημιούργησε μια θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των δύο ημισφαιρίων, αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας πλευρική μεταφορά θερμότητας (lateral convection). Το θερμό μάγμα κινήθηκε από την ορατή προς την αθέατη πλευρά, παρασύροντας μαζί του τους πρώιμους, εμπλουτισμένους σε μαγνήσιο ανορθοσίτες.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η μεταφορά θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει τον παχύτερο και πιο μαγνησιούχο φλοιό που συναντάται σήμερα στην αθέατη πλευρά. Την ίδια στιγμή, τα υπολειμματικά μάγματα (residual melts) ωθήθηκαν προς την ορατή πλευρά.

Η διαδικασία αυτή άφησε μόνο λεπτά στρώματα KREEP και συσσωρευμάτων που περιέχουν ιλμενίτη (IBC) στην αθέατη πλευρά. Συνδέοντας έναν κατά βάση παρόμοιο μανδύα με έναν έντονα ασύμμετρο φλοιό, το μοντέλο της πλευρικής μεταφοράς θερμότητας παρέχει μια αυτοσυνεπή εξήγηση για το πώς τα δύο ημισφαίρια της Σελήνης εξελίχθηκαν τόσο διαφορετικά κατά την πρώιμη ιστορία της.