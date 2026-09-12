Γιατί μία από τις πιο άνυδρες ερήμους της Γης «ντύθηκε» ﻿στα λευκά

Φανταστείτε ένα από τα πιο αφιλόξενα και άνυδρα μέρη του πλανήτη, εκεί όπου η βροχή αποτελεί σπάνια είδηση και το τοπίο θυμίζει έντονα την επιφάνεια του Άρη.

Κι όμως, η φύση έχει τον τρόπο να ανατρέπει ακόμα και τους πιο ακλόνητους κανόνες της. Τον Αύγουστο του 2026, η διάσημη Έρημος Ατακάμα στη Χιλή επιφύλασσε μια συγκλονιστική έκπληξη για τους επιστήμονες και τους κατοίκους της περιοχής: Μια σειρά από σφοδρές χειμερινές καταιγίδες μεταμόρφωσε το απόκοσμο, ξερό τοπίο, απλώνοντας πάνω του ένα πυκνό, κατάλευκο πέπλο χιονιού που έφτασε σχεδόν μέχρι τον ωκεανό.

Τον Αύγουστο του 2026, μια σειρά από ισχυρές χειμερινές καταιγίδες μεταμόρφωσε τμήματα της Ερήμου Ατακάμα στη βόρεια Χιλή, καλύπτοντας το πασίγνωστο για την ξηρασία του τοπίο με ένα ασυνήθιστο στρώμα χιονιού. Το χιόνι δεν είναι εντελώς πρωτάκουστο φαινόμενο για την Ατακάμα.

Σημαντικές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν το 2025 και, παλαιότερα, το 2011. Ωστόσο, μία από τις καταιγίδες του Αυγούστου του 2026 ξεχώρισε λόγω της εντυπωσιακής της έκτασης.

Το χιόνι απλώθηκε δυτικά από τις Άνδεις, διασχίζοντας την έρημο, και έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Δορυφόροι της NASA καταγράφουν την έρημο «στα λευκά»

Ο αισθητήρας OLI (Operational Land Imager) των δορυφόρων Landsat 8 και Landsat 9 των NASA/USGS κατέγραψε εικόνες της περιοχής στις 6 Αυγούστου (πάνω) και στις 14 Αυγούστου (κάτω), δηλαδή πριν και μετά από ένα κύμα σφοδρής χειμερινής κακοκαιρίας.

Οι εικόνες προσφέρουν μια λεπτομερή ματιά στο οροπέδιο Τσαχνάντορ (Chajnantor), το οποίο βρίσκεται εντός του ηφαιστειακού συμπλέγματος Altiplano-Puna. Στο υψίπεδο αυτό φιλοξενείται η διάταξη ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ένα από τα ισχυρότερα ραδιοτηλεσκόπια στον κόσμο.

Όταν ξέσπασε η σφοδρή χιονόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι, το ALMA ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του. Οι κεραίες του τέθηκαν σε μια προστατευτική κατάσταση αναμονής (survival mode), σχεδιασμένη να βοηθά το αστεροσκοπείο να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το χιόνι «κυριεύει» την έρημο και φτάνει μέχρι τον Ειρηνικό

Οι καιρικές συνθήκες έγιναν ακόμη πιο εντυπωσιακές αργότερα μέσα στον μήνα. Μια δεύτερη καταιγίδα κάλυψε μια πολύ μεγαλύτερη έκταση με φρέσκο χιόνι.

Μια εικόνα που ελήφθη στις 19 Αυγούστου από το όργανο MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) του δορυφόρου Terra της NASA δείχνει το μέγεθος της χιονόπτωσης.

Το χιόνι απλώθηκε δυτικά από τις Άνδεις, διέσχισε την υπερ-άνυδρη καρδιά της Ατακάμα και έφτασε σε περιοχές κοντά στις ακτές του Ειρηνικού, νότια της λιμανιού-πόλης Αντοφαγκάστα της Χιλής. Αρκετά ακόμη μεγάλα αστρονομικά παρατηρητήρια βρίσκονται σε αυτή την παράκτια περιοχή, και ορισμένα από αυτά ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Το «ακραίο» ατμοσφαιρικό φαινόμενο πίσω από την ιστορική χιονόπτωση

Οι χειμερινές ανακλύσεις (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) στη βόρεια Χιλή συνδέονται συχνά με αποκομμένα χαμηλά (cutoff lows) – συστήματα χαμηλής πίεσης που αποκόπτονται από το κύριο αερορεύμα (jet stream) και μπορούν περιστασιακά να παρασύρθουν προς την περιοχή.

Ένα τέτοιο αποκομμένο χαμηλό ήταν υπεύθυνο για την έντονη χιονόπτωση που σημειώθηκε το 2025, σύμφωνα με τον Ρενέ Γκαρεό (René Garreaud), επιστήμονα ατμοσφαιρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Χιλής.

Η καταιγίδα στα τέλη Αυγούστου του 2026 αναπτύχθηκε επίσης από ένα αποκομμένο χαμηλό, αλλά η προέλευσή του ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Το σύστημα αποσπάστηκε από μια εξαιρετικά μεγάλη σκάφη (trough) – μια επιμήκη περιοχή σχετικής χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτή η σκάφη εκτεινόταν σε ένα τεράστιο τμήμα του Νοτίου Ημισφαιρίου, φτάνοντας από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής έως τις υποτροπικές περιοχές.

Σε συνδυασμό με την άφθονη υγρασία κοντά στις ακτές, η ατμοσφαιρική αυτή διαταραχή προκάλεσε φαινόμενα σε μια ασυνήθιστα εκτεταμένη ζώνη. Η βροχή και το χιόνι επεκτάθηκαν στα ανοιχτά της θάλασσας, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέσα από την καρδιά της Ατακάμα, καθώς και πάνω από τις Άνδεις.

Τα επίπεδα των φαινομένων που προέκυψαν «σπάνια παρατηρούνται σε αυτή την κατά τα άλλα εξαιρετικά άνυδρη περιοχή», δήλωσε ο Γκαρεό.

Έβρεξε μέσα σε λίγες ώρες όσο βρέχει σε ολόκληρα χρόνια

Δεν σημειώθηκαν όλες οι κατακρημνίσεις υπό μορφή χιονιού. Στο Ταλτάλ (Taltal), μια παραθαλάσσια πόλη στη βόρεια Χιλή, έπεσαν σχεδόν 40 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Σύμφωνα με τον Γκαρεό, η ποσότητα αυτή ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των ετήσιων βροχοπτώσεων της πόλης.

«Βλέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα μόνο λίγες φορές -αν όχι καμία- ανά δεκαετία», τόνισε ο επιστήμονας. Για ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από ακραία ξηρασία, μια τόσο ξαφνική εισροή νερού μπορεί γρήγορα να γίνει επικίνδυνη.

Οι έντονες κατακρημνίσεις πυροδότησαν καταστροφικές λασποροές και ξαφνικές πλημμύρες (flash floods) σε τμήματα της βόρειας Χιλής. Η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών (SENAPRED) ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι επηρεάστηκαν και εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο «στρώνει το έδαφος»

Οι καταιγίδες εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ασυνήθιστα υγρού χειμώνα στη βόρεια-κεντρική Χιλή, με ένα ενισχυόμενο Ελ Νίνιο να αποτελεί το γενικότερο κλιματικό υπόβαθρο, σημείωσε ο Γκαρεό. Ο Αύγουστος δεν ήταν ο πρώτος μήνας που έφερε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα.

Μια μεγάλη καταιγίδα τον Ιούλιο είχε επίσης προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή Νόρτε Τσίκο (Norte Chico) της Χιλής.

Το Ελ Νίνιο μπορεί να μεταβάλει τα μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικά πρότυπα που υπό κανονικές συνθήκες διατηρούν τη βόρεια Χιλή εξαιρετικά άνυδρη. Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο, ο υποτροπικός αντικυκλώνας του Ειρηνικού, ο οποίος συνήθως καταστέλλει τις καταιγίδες και τις βροχοπτώσεις στην περιοχή, τείνει να εξασθενεί.

Ταυτόχρονα, ένας αντικυκλώνας εμποδισμού (blocking high) αναπτύσσεται συχνά πάνω από τον Νότιο Ειρηνικό, κοντά στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής. Μαζί, αυτές οι αλλαγές μπορούν να μετατοπίσουν την τροχιά των καταιγίδων του Νοτίου Ημισφαιρίου πιο κοντά στον ισημερινό, διευκολύνοντας τα ισχυρά καιρικά συστήματα να φτάσουν σε περιοχές της Χιλής που υπό κανονικές συνθήκες είναι άνυδρες.

Τον Αύγουστο του 2026, αυτή η ασυνήθιστη διάταξη συνέβαλε στο να σημειωθούν εκτεταμένες χιονοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και λασποροές σε μια περιοχή που είναι παγκοσμίως γνωστή ως ένα από τα πιο ξηρά μέρη της Γης.