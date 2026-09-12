Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πειραιά και Σαμοθράκη – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, DMT και κάνναβη

Ένας 31χρονος συνελήφθη στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 415 γραμμαρίων κοκαΐνης, ενώ σε έρευνα στην κατοικία του κατασχέθηκαν δύο πολεμικά φυσίγγια. Σε διαφορετική επιχείρηση στη Σαμοθράκη συνελήφθη 40χρονη υπήκοος Σερβίας, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν κατεργασμένη κάνναβη, DMT και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

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Πειραιάς - Ναρκωτικά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα συνελήφθησαν σε ξεχωριστές επιχειρήσεις των λιμενικών αρχών σε Πειραιά και Σαμοθράκη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Στον Πειραιά, συνελήφθη ένας 31χρονος εντός πλοίου, με τις Αρχές να κατασχέσουν περισσότερα από 415 γραμμάρια κοκαΐνης και δύο πολεμικά φυσίγγια.
  • Στη Σαμοθράκη, στελέχη της Λιμενικής Αρχής συνέλαβαν μία 40χρονη υπήκοο Σερβίας, στην κατοχή της οποίας εντοπίστηκαν κατεργασμένη κάνναβη, διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT) και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

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Δύο άτομα συνελήφθησαν σε ξεχωριστές επιχειρήσεις των λιμενικών αρχών σε Πειραιά και Σαμοθράκη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στην πρώτη περίπτωση κατασχέθηκαν περισσότερα από 415 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν κατεργασμένη κάνναβη, διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT) και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Σύλληψη 31χρονου στον Πειραιά

Στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν, τις απογευματινές ώρες χθες, έναν 31χρονο ημεδαπό για παραβάσεις του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων».

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ».

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη σε μορφή βράχου, συνολικού μικτού βάρους 415 γραμμαρίων, μία ακόμη νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη («φιξάκι»), συνολικού μικτού βάρους 0,5 γραμμαρίου, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην κατοικία του 31χρονου στην Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο πολεμικά φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα φυσίγγια θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) για περαιτέρω εξέταση.

Σύλληψη 40χρονης στη Σαμοθράκη

Σε ξεχωριστή επιχείρηση, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν μία 40χρονη υπήκοο Σερβίας για παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΛΑΪΚΑ».

Στην κατοχή της 40χρονης εντοπίστηκαν μία νάιλον συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), συνολικού μικτού βάρους 12,5 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία με διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT), συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, καθώς και μία πλαστική συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, καθαρού βάρους 28,1 γραμμαρίων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν πρόκειται να αποσταλούν για ανάλυση.

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