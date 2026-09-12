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Μητσοτάκης από Καστελόριζο: Κανείς δεν είναι μόνος – Στόχος μας να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την κυβερνητική στήριξη στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, κατά την παρουσία του σε Καστελλόριζο, Ρω και Στρογγύλη. Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση περισσότερου μόνιμου πληθυσμού στο νησί και η ευημερία των ακριτικών περιοχών. Κατά την επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για υποδομές και απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της Κυράς της Ρω.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Καστελόριζο, υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί».
  • Κατά την επίσκεψή του στις νήσους Ρω και Στρογγύλη, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα κατασκευασμένων ξενώνων των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, ενώ στο Καστελλόριζο επισκέφθηκε το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στο Καστελόριζο, τη Ρω και τη Στρογγύλη.

Σε Ρω και Στρογγύλη ο Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε τα ακριτικά φυλάκια και έστειλε μήνυμα στήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Το βασικό μήνυμα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με έμφαση στη στήριξη των ακριτικών νησιών και των κατοίκων τους.

Ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Μήνυμα υψηλού συμβολισμού η επίσκεψή του στο ακριτικό νησί

Νωρίτερα κατά την επίσκεψή του στις νήσους Ρω και Στρογγύλη, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Εκεί, επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Στη μνημείο της Κυράς της Ρω

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

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