Δημοσκόπηση ProRata: Προβάδισμα 9 μονάδων για ΝΔ, δεύτερο κόμμα η ΕΛ.Α.Σ, υποχωρεί η Καρυστιανού

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Τον σφυγμό Σεπτεμβρίου μετά τη ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της ProRata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Σύμφωνα με τα συλλεγόμενα στοιχεία, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, αλλά με χαμηλό ποσοστό (25,5%), ενώ η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται δεύτερη καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας (16,5%).

Ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι… κατεβαίνουν

Μισή μονάδα πάνω και το ΠΑΣΟΚ (9%), ενώ το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά καταγράφει αυξημένη επιρροή.

Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ παρουσιάζουν μικρή άνοδο, χαμηλές είναι οι πτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εντός Βουλής και το ΜέΡΑ25.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, ενώ τα 2/3 της κοινωνίας εκφράζουν έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.