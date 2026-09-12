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Δημοσκόπηση ProRata: Προβάδισμα 9 μονάδων για ΝΔ, δεύτερο κόμμα η ΕΛ.Α.Σ, υποχωρεί η Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση της ProRata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 25,5%, αλλά με χαμηλό ποσοστό, ενώ η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνει στη δεύτερη θέση με 16,5%. Ταυτόχρονα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποχωρεί σημαντικά, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και ζητά κυβερνητική αλλαγή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ProRata, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με 25,5%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα έρχεται δεύτερη με 16,5%.
  • Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρή άνοδο, ενώ αυξημένη επιρροή εμφανίζει το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αντίθετα, καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
  • Η πλειοψηφία των πολιτών ζητά κυβερνητική αλλαγή, με τα 2/3 της κοινωνίας να εκφράζουν έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον σφυγμό Σεπτεμβρίου μετά τη ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της ProRata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών».

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Σύμφωνα με τα συλλεγόμενα στοιχεία, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, αλλά με χαμηλό ποσοστό (25,5%), ενώ η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται δεύτερη καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας (16,5%).

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PRORATA

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Ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι… κατεβαίνουν

Μισή μονάδα πάνω και το ΠΑΣΟΚ (9%), ενώ το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά καταγράφει αυξημένη επιρροή.

Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ παρουσιάζουν μικρή άνοδο, χαμηλές είναι οι πτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εντός Βουλής και το ΜέΡΑ25.

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Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, ενώ τα 2/3 της κοινωνίας εκφράζουν έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PRORATA

 

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