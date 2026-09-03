Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ με 26,3%, δεύτερη η ΕΛΑΣ – «Βαρίδι» η ακρίβεια

Πρωτιά της ΝΔ με ποσοστό 26,3% δίνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,7%. Παράλληλα, όπως καταγράφεται, η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες.

Η ΝΔ παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκαλεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που απευθύνεται μόνο σε ψηφοφόρους της ΝΔ που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η ακρίβεια, με ποσοστό 27%.

Το δεύτερο ζήτημα που αξιολογούν ψηλά οι πολίτες είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 20% και ακολουθεί η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.

Στην ερώτηση «αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα στην πρώτη διετία, ποια θα θέλατε να είναι αυτά;», στην προτεραιότητα των πολιτών βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας με 23%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και η αύξηση μισθών και συντάξεων και η απονομή της Δικαιοσύνης με 11%.