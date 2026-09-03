Γιώργος Αυτιάς: Ζήτησε επισήμως εγγυήσεις για αποκλεισμό της Τουρκίας και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο έθεσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς το ζήτημα του αποκλεισμού της Τουρκίας από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (InvestEU), κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο κ. Αυτιάς, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική και τις απειλές της Τουρκίας σε βάρος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από κορυφαίο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Θέλω να εγγυηθείτε σήμερα ότι μόνο ευρωπαϊκές χώρες θα λαμβάνουν χρήματα από το InvestEU και όχι τρίτες χώρες, οι οποίες απειλούν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής ανέδειξε την ανάγκη για σαφείς ευρωπαϊκές εγγυήσεις προς την Ελλάδα, συνδέοντας το ζήτημα της χρηματοδότησης με τη διαρκή τουρκική επιθετικότητα.

Η παρέμβαση του Γιώργου Αυτιά θέτει στο επίκεντρο τη συζήτηση για το κατά πόσο χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με κράτος-μέλος, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικούς πόρους.

Η παρέμβαση του Έλληνα Ευρωβουλευτή έχει ως εξής:

«Θέλω να εγγυηθείτε σήμερα, επειδή μαθαίνω ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για το InvestEU. Είναι τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την Ελλάδα, δηλαδή απειλεί ευρωπαϊκή χώρα. Αντιλαμβάνεσθε τι εννοώ. Θέλω να εγγυηθείτε σήμερα ότι μόνο ευρωπαϊκές χώρες θα λαμβάνουν χρήματα από το InvestEU και όχι τρίτες χώρες, οι οποίες κάθε τρεις ή πέντε μέρες απειλούν χώρα της ΕΕ, όπως είναι η πατρίδα μου.»