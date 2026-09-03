Το «ευχαριστώ» του μικρού Παναγιώτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανακαίνιση του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης – Δείτε βίντεο

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Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το ilioupolinews.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Κύριε πρωθυπουργέ θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τη καρδιά μου, που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας».

Ο μαθητής είχε αποστείλει επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, επισημαίνοντας τα προβλήματα υποδομών στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης, γεγονός που οδήγησε σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκίνησή του για την ευαισθησία με την οποία ο μαθητής περιέγραφε τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση για την άμεση αναμόρφωση του Ειδικού Σχολείο Ηλιούπολης.

Η αναβάθμιση της σχολικής μονάδας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με συγχρηματοδότηση των τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Piraeus), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤ.ΥΠ.).