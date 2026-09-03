Φωτιά στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, στη Χαλκίδα.

Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είχε ήδη θέσει τις δυνάμεις του σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 18 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Η παρουσία πεζοπόρου τμήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε αγροτικές ή δύσβατες εκτάσεις, καθώς οι πυροσβέστες μπορούν να επιχειρήσουν σε σημεία όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι περιορισμένη.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο.

Η άμεση ενεργοποίηση των εναέριων μέσων καταδεικνύει την προσπάθεια των αρχών να ανακόψουν γρήγορα την πορεία της φωτιάς, πριν αυτή αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο πλευρό της Πυροσβεστικής ο Δήμος Χαλκιδέων

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συνδράμει και ο Δήμος Χαλκιδέων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες προκειμένου να ενισχύσει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η συνδρομή των υδροφόρων των ΟΤΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, καθώς εξασφαλίζει επιπλέον διαθέσιμες ποσότητες νερού και διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών στο πεδίο.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο αναμένεται να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.