WSJ: Ο Τραμπ «ζυγίζει» το τέλος του πολέμου με το Ιράν – Η εξάντληση των αμερικανικών δυνάμεων και η «αθόρυβη» ανάπτυξή τους στη Μ. Ανατολή

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Το ενδεχόμενο να ανακοινώσει τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν «ζυγίζει» στις ιδιωτικές του επαφές πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που το Πεντάγωνο ενισχύει αθόρυβα την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του «το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν», μια κίνηση που ο ίδιος φέρεται να «ευνοεί».

Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη «είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει».

Το αδιέξοδο έξι μηνών και τα διφορούμενα μηνύματα Τραμπ

Οι παρασκηνιακές αυτές συζητήσεις διεξάγονται έξι μήνες μετά την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας κατά του Ιράν, την οποία ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε παρουσιάσει αρχικά ως μια ταχεία και αποφασιστική επιχείρηση που θα απέφευγε μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως, εκπέμπει διφορούμενα μηνύματα για την πορεία του πολέμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες υιοθετεί όλο και περισσότερο μια στρατηγική οικονομικής πίεσης με στόχο να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, το Ιράν δεν δείχνει καμία διάθεση υποχώρησης, με τις δύο χώρες να έχουν επιστρέψει στην ανταλλαγή διαδοχικών πληγμάτων, την ώρα που η κάθε πλευρά επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ.

Οικονομικός στραγγαλισμός

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας, στοχοθετώντας τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και τα ακραία πολεμικά σενάρια

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ανώτεροι σύμβουλοι έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια ευρεία κλιμάκωση, πέρα από τις πρόσφατες ανταλλαγές πυρών, θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εκλογικοί υπολογισμοί δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του για τον πόλεμο.

Παράλληλα, η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε τον περασμένο μήνα για πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές.

Αυτές περιλαμβάνουν εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Ορμούζ, καθώς και ένα ενδεχόμενο πλήγμα σε μια οχυρωμένη εγκατάσταση γνωστή ως όρος Pickaxe, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μυστική πυρηνική δραστηριότητα.

Τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα απαιτούσαν από τις ΗΠΑ να διατηρήσουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Κίνδυνος εξάντλησης

Παράλληλα, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, τα χρονοδιαγράμματα των στρατιωτικών αποστολών επιμηκύνονται.

Η WSJ αναφέρει ότι για τις μονάδες αεράμυνας του Στρατού Ξηράς, που είναι επιφορτισμένες με την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones, οι τυπικές θητείες αυξήθηκαν από τους εννέα στους 12 μήνες, ενώ ορισμένες μονάδες που αρχικά προορίζονταν για την Ευρώπη και τον Ειρηνικό βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή για περισσότερο από έναν χρόνο.

«Ο επιχειρησιακός ρυθμός για τις μονάδες αεράμυνας πριν από αυτόν τον πόλεμο ήταν ήδη από τους υψηλότερους στις ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Τομ Κάρακο, διευθυντής του Προγράμματος Πυραυλικής Άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Προειδοποίησε επίσης ότι οι παρατεταμένες αναπτύξεις κινδυνεύουν να εξαντλήσουν το προσωπικό, να καθυστερήσουν τη συντήρηση του εξοπλισμού και να εμποδίσουν τα μακροπρόθεσμα προγράμματα εκσυγχρονισμού.

Αθόρυβη στρατιωτική ενίσχυση στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αναπτύξεις του Αμερικανικού Ναυτικού των τελευταίων δεκαετιών.

Το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» παρέμεινε στη θάλασσα για 11 μήνες πριν επιστρέψει στη βάση του τον Μάιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε διάρκεια αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το «USS Abraham Lincoln» επιστρέφει επίσης έπειτα από παρατεταμένη θητεία, ενώ το «USS Theodore Roosevelt» προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη από το κανονικό αποστολή και ενδέχεται να σταλεί στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η εφημερίδα καταγράφει αυξανόμενες εφοδιαστικές δυσκολίες για το Ναυτικό, καθώς οι μάχες στην περιοχή διαταράσσουν τις κανονικές τροφοδοσίες, αναγκάζοντας τα πλοία να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο Ντιέγκο Γκαρσία, την απομακρυσμένη αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στον Ινδικό Ωκεανό.

Αυτό σημαίνει λιγότερη αλληλογραφία, λιγότερα δέματα και ελάχιστες ευκαιρίες για τους ναύτες να βγουν από τα πλοία, ενώ οι παρατεταμένες αναπτύξεις αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα συντήρησης.

«Διαμορφώνουν τις συνθήκες ώστε να διατηρήσουν την παρουσία τους σε μακροπρόθεσμη βάση, δηλαδή πολύ μέσα στο επόμενο έτος», δήλωσε ο Μπράιαν Κλαρκ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Ναυτικού και ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Hudson.

«Όμως το να τη διατηρήσεις σε αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι παρατάς την παρουσία σου σε άλλες περιοχές. Έτσι, ουσιαστικά ποντάρεις τα πάντα στο ότι το Ιράν θα είναι το επίκεντρο της στρατιωτικής διάταξης για τον επόμενο χρόνο».

Τέλος, στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας του Στρατού Ξηράς ενδέχεται επίσης να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή έως το 2027, σύμφωνα με επιστολή της στρατιωτικής ηγεσίας προς τις οικογένειες των στρατιωτών, την οποία επικαλείται η Wall Street Journal.

«Δεν το ανακοινώνουμε αυτό ελαφρά τη καρδία και κατανοούμε ότι μια μεγαλύτερη θητεία ζυγίζει βαριά σε κάθε νοικοκυριό, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας».

Έτσι, το Πεντάγωνο επεκτείνει τις αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί «πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον Αμερικανό Πρόεδρο επιχειρησιακή «ευελιξία».