Φωτιά στην Άνδρο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι, στην Άνδρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 7:30.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.