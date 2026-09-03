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Φωτιά στην Άνδρο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Φωτιά στην Άνδρο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Συνέτι της Άνδρου, με το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποιεί 8 πυροσβέστες, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα για την κατάσβεση. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 7:30, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι της Άνδρου.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, Εθελοντές και 2 ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση.
  • Ο Δήμος Άνδρου συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κυκλάδων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι, στην Άνδρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 7:30.

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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