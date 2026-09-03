Κίεβο: 3 τραυματίες από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Οργή Ζελένσκι για το πρωτοφανές επεισόδιο

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Ένα πρωτοφανές επεισόδιο ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (HUR) στο κέντρο του Κιέβου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Το συμβάν, που κατέληξε στον τραυματισμό τριών στελεχών, οδήγησε στην άμεση αποπομπή ανώτερου αξιωματούχου και στην έναρξη επείγουσας έρευνας.

Η ένοπλη συμπλοκή μεταξύ των δύο κλάδων των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας ξέσπασε το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια έρευνας που αφορούσε τον Ρώσο αντικαθεστωτικό Στεπάν Καπλούνωφ.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) —η οποία λειτουργεί ως εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας, αντίστοιχη του αμερικανικού FBI ή της βρετανικής MI5— ανακοίνωσε ότι ερευνούσε μια εικαζόμενη ρωσική τρομοκρατική συνωμοσία εναντίον μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, πηγή των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε στον Kyiv Independent ότι στόχος της συνωμοσίας ήταν ο Καπλούνωφ, υποδιοικητής του Σώματος Ρώσων Εθελοντών (RVC), μιας παραστρατιωτικής μονάδας που μάχεται στο πλευρό του Κιέβου.

Το RVC υπάγεται στη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), η οποία αποτελεί το στρατιωτικό ομόλογο της SBU και διεξάγει στρατιωτικές δραστηριότητες και ειδικές επιχειρήσεις.

Ο Καπλούνωφ βρισκόταν στην Ουκρανία για τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου, αλλά «απήχθη από αγνώστους στην αυλή του σπιτιού του», όπως έγραψε το RVC στο Telegram την 1η Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι αρχές ανακοίνωναν την αποτροπή του υποτιθέμενου σχεδίου, άρχισαν να καταφθάνουν αναφορές για ανταλλαγή πυρών στο Κίεβο.

Οι αντικρουόμενες εκδοχές για τη συμπλοκή

Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας, στελέχη της SBU δέχθηκαν επίθεση από «μία από τις μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας» κατά τη διεξαγωγή ερευνών για την εικαζόμενη συνωμοσία.

«Κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ενεργειών στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με την τρομοκρατική πράξη της FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σημειώθηκε ένοπλη επίθεση κατά στελεχών της SBU», αναφέρθηκε σε ανάρτηση στο Telegram.

«Κατά την καταστολή της ένοπλης αντίστασης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο προεδρικός σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν επιβεβαίωσε ότι οι δύο μονάδες που ενεπλάκησαν ήταν η SBU και η HUR. Πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι «κάλεσε στο γραφείο» τους επικεφαλής και των δύο υπηρεσιών, διατάσσοντάς τους να ενημερώσουν το κοινό για το τι συνέβη.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του Καπλούνωφ και ένας διοικητής μονάδας της HUR παρουσίασαν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur» της HUR, στην οποία υπάγεται το RVC, δήλωσε σε βίντεο που δημοσίευσε το Radio Liberty/Radio Free Europe ότι ο Καπλούνωφ είχε «απαχθεί μέρα μεσημέρι» από μέλη της SBU και κρατούνταν χωρίς κατηγορίες.

Αφού διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία για τις νομικές διαδικασίες, ο διοικητής ανέφερε ότι η SBU άρχισε να συλλαμβάνει εκπροσώπους της HUR, καταγγέλλοντας ότι η SBU άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων αξιωματικών της HUR.

Ο Ταράς Μπορόβσκι, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Καπλούνωφ, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι στρατιώτες της HUR τραυματίστηκαν στη συμπλοκή, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

«Ο ένας πυροβολήθηκε στο πόδι και κόπηκε αρτηρία, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί ασταμάτητα. Βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε ιατρικό ίδρυμα. Ο δεύτερος είναι επίσης σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο τρίτος είναι πιο ελαφρά τραυματισμένος», δήλωσε ο Μπορόβσκι στην Ukrainska Pravda.

Ο Μπορόβσκι, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόταν στη σκηνή του επεισοδίου, κατήγγειλε επίσης ότι στελέχη της SBU πραγματοποίησαν κατεπείγουσα νυχτερινή έρευνα στο διαμέρισμα του Καπλούνωφ χωρίς να επιτρέψουν την είσοδο στον δικηγόρο του και χωρίς δικαστικό ένταλμα.

Ο ίδιος διερωτήθηκε γιατί η έρευνα διεξήχθη την 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον ο Καπλούνωφ είχε ήδη συλληφθεί από τις 23 Αυγούστου, σημειώνοντας ότι ακόμη δεν του έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της σύλληψης του πελάτη του.

Παράλληλα, ο δικηγόρος απέρριψε τον ισχυρισμό της SBU ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας κατά του Καπλούνωφ, χαρακτηρίζοντάς τον ως προσπάθεια δικαιολόγησης μιας εξωδικαστικής κράτησης και ως «κίνηση δημόσιων σχέσεων».

Ο Μπορόβσκι ανέφερε επίσης ότι ο διοικητής της μονάδας «Timur» ήταν παρών κατά τις ανακριτικές ενέργειες και διεξήγαγε διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μυστικών υπηρεσιών.

Ο Καπλούνωφ έχει έκτοτε αφεθεί ελεύθερος, αν και η ακριβής τοποθεσία στην οποία βρίσκεται παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Η αντίδραση Ζελένσκι και οι αποπομπές

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αργότερα το περιστατικό ως «μια απολύτως αισχρή κατάσταση» που εμπλέκει μονάδες της SBU και της HUR, τονίζοντας ότι ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών θα εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, περιλαμβανομένων πιθανών διοικητικών αποφάσεων από τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και εσωτερικών ερευνών και από τις δύο πλευρές.

«Εδώ στην Ουκρανία, επιτρέπεται να πυροβολεί κανείς μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών για την υπεράσπιση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Καμία άλλη ανταλλαγή πυρών δεν θα θεωρηθεί ποτέ από το κράτος μας ως κάτι που επιτρέπεται να κάνει ο οποιοσδήποτε».

Αμέσως μετά, ο Ζελένσκι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την αποπομπή του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU για την προστασία των κρατικών μυστικών.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου, Κύριλλος Μπουντάνοφ, ζήτησε «πλήρη και αμερόληπτη έρευνα», όπως μετέδωσε το RBC Ukraine.