Χαμάς: Καταδικάζει τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων εφήβων στη Δυτική Όχθη

Την καταδίκη της για τον θάνατο δύο Παλαιστινίων εφήβων από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη εξέφρασε η Χαμάς, καταγγέλλοντας παράλληλα κλιμάκωση των επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους.
Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με την «προστασία και υποστήριξη» του ισραηλινού στρατού και εντάσσονται, όπως ανέφερε, σε μια συστηματική πολιτική εναντίον των Παλαιστινίων και της γης τους.
Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει μέσω αυτής της πολιτικής την προσάρτηση εδαφών, τον αναγκαστικό εκτοπισμό και την εθνοκάθαρση.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλιμάκωση της βίας δεν θα κάμψει τη βούληση των Παλαιστινίων ούτε θα τους απομακρύνει από τις εστίες τους.
BREAKING: Hamas condemns Israeli killing of two Palestinian teenagers in besieged West Bank village
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 3, 2026