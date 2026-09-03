Χαμάς: Καταδικάζει τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων εφήβων στη Δυτική Όχθη

Η Χαμάς καταδίκασε τη δολοφονία δύο Παλαιστινίων εφήβων από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας κλιμάκωση των επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους. Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι επιθέσεις γίνονται με την προστασία του ισραηλινού στρατού και αποτελούν συστηματική πολιτική προσάρτησης εδαφών, αναγκαστικού εκτοπισμού και εθνοκάθαρσης.

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Διεθνή Νέα

Χαμάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την καταδίκη της για τον θάνατο δύο Παλαιστινίων εφήβων από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη εξέφρασε η Χαμάς, καταγγέλλοντας παράλληλα κλιμάκωση των επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους.
  • Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με την «προστασία και υποστήριξη» του ισραηλινού στρατού.
  • Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει μέσω αυτής της πολιτικής την προσάρτηση εδαφών, τον αναγκαστικό εκτοπισμό και την εθνοκάθαρση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την καταδίκη της για τον θάνατο δύο Παλαιστινίων εφήβων από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη εξέφρασε η Χαμάς, καταγγέλλοντας παράλληλα κλιμάκωση των επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους.

Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με την «προστασία και υποστήριξη» του ισραηλινού στρατού και εντάσσονται, όπως ανέφερε, σε μια συστηματική πολιτική εναντίον των Παλαιστινίων και της γης τους.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει μέσω αυτής της πολιτικής την προσάρτηση εδαφών, τον αναγκαστικό εκτοπισμό και την εθνοκάθαρση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλιμάκωση της βίας δεν θα κάμψει τη βούληση των Παλαιστινίων ούτε θα τους απομακρύνει από τις εστίες τους.

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