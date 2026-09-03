«Βολές» Σάντερς κατά Τραμπ: «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς – Φερθείτε ανάλογα»

Ο Μπέρνι Σάντερς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την πρόταση του Αμερικανού προέδρου να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ». Ο γερουσιαστής τόνισε πως προτεραιότητα για τους Αμερικανούς είναι ο τερματισμός του «παράνομου πολέμου» στο Ιράν, ο οποίος έχει επιβαρύνει σημαντικά το κόστος των καυσίμων.

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Διεθνή Νέα

Σάντερς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπέρνι Σάντερς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την πρόταση του Αμερικανού προέδρου να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ». Ο γερουσιαστής απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα.
  • Ο Σάντερς υποστήριξε ότι προτεραιότητα για τους Αμερικανούς είναι ο τερματισμός του «παράνομου πολέμου» των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση έχει επιβαρύνει σημαντικά το κόστος των καυσίμων.
  • Ο γερουσιαστής έκλεισε την τοποθέτησή του με αιχμηρή αναφορά προς τον Τραμπ: «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς. Φερθείτε ανάλογα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Μπέρνι Σάντερς, με αφορμή την πρόταση του Αμερικανού προέδρου να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός γερουσιαστής απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα, υποστηρίζοντας πως οι πολίτες των ΗΠΑ δεν επιθυμούν να δοθεί το όνομα του προέδρου σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Ο Σάντερς υποστήριξε παράλληλα ότι προτεραιότητα για τους Αμερικανούς θα πρέπει να είναι ο τερματισμός του, όπως τον χαρακτήρισε, «παράνομου πολέμου» των ΗΠΑ στο Ιράν. Όπως ανέφερε, η σύγκρουση έχει ήδη επιβαρύνει σημαντικά το κόστος των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η τιμή του ντίζελ έχει διαμορφωθεί στα 5,69 δολάρια το γαλόνι, ενώ η βενζίνη έχει φτάσει τα 4,12 δολάρια.

Ο γερουσιαστής έκλεισε την τοποθέτησή του με ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά προς τον Τραμπ: «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς. Φερθείτε ανάλογα».

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