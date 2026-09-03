Μακελειό στη Μινεάπολη: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς

Συναγερμός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μινεάπολη, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που άφησε αρκετούς ανθρώπους τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ το αστυνομικό τμήμα κάλεσε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν την περιοχή. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή την κατάσταση της υγείας τους.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνονται αστυνομικοί να έχουν στραμμένα τα όπλα τους προς πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης. Παράλληλα, οι κάτοικοι της πυκνοκατοικημένης περιοχής Λόρινγκ Παρκ κλήθηκαν να παραμείνουν μακριά από το σημείο.
#Breaking
🚨#Minneapolis Police-Involved Shooting With ‘Multiple Victims’pic.twitter.com/4578vv5WVk
▪️A police-involved shooting in downtown Minneapolis left multiple people injured, including two police officers, authorities said.
▪️The Minneapolis Police Department said…
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 2, 2026
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, γνωστοποίησε ότι κρατικοί αξιωματούχοι έχουν μεταβεί στην περιοχή, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών.
My public safety team is responding to a shooting that took place downtown Minneapolis this afternoon.
State officials are on the ground to support local law enforcement and we will share more information as it becomes available.
— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 2, 2026