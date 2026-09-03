Πιστόριους: «Η επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο»

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε ότι μια νίκη της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες συνέπειες για τον διεθνή νόμο και την κυριαρχία άλλων χωρών. Ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γερμανίας, η οποία δέχεται επίθεση επειδή στηρίζει την Ουκρανία, και εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει εάν κατακτήσει την Ουκρανία.

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Πιστόριους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επικράτηση της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσε να ενθαρρύνει αυταρχικούς ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.
  • Ο Πιστόριους δήλωσε πως ο Πούτιν είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά αντιθέτως «διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας».
  • Η στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία είναι ζήτημα αποτροπής, καθώς «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει εάν κατακτήσει την Ουκρανία», ενώ πρόσφατα το Βερολίνο έκλεισε ρωσικές διπλωματικές αποστολές.

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Η επικράτηση της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσε να ενθαρρύνει αυταρχικούς ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Ο ίδιος υπογράμμισε τις ευρύτερες συνέπειες που θα είχε μια ρωσική στρατιωτική νίκη, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση αυταρχικών καθεστώτων διεθνώς.

«Εάν η Ρωσία, εάν ο Πούτιν κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα αποτελούσε πρότυπο για τους απανταχού αυταρχικούς ηγέτες στον κόσμο ώστε να πουν: τι με νοιάζει εμένα ο νόμος και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών;», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στο Μπράουνσβαϊγκ. Τέτοιοι ηγέτες θα σκέφτονταν: «Δεν υπάρχει κανείς που θα μου αντισταθεί και θα υποστηρίξει εκείνους που δέχονται επίθεση», συμπλήρωσε ο Πιστόριους.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. «Αντιθέτως, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας», είπε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως η χώρα του βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η στήριξη αυτή δεν αφορά μόνο την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, ανέφερε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως είναι κυρίως ζήτημα αποτροπής. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει εάν κατακτήσει την Ουκρανία», εκτίμησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Ο Πιστόριους έκανε αυτά τα σχόλια μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση της Γερμανίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έλαβε σειρά μέτρων, περιλαμβανομένου του κλεισίματος ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για στημένη προβοκάτσια και «αντιρωσική υστερία».

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