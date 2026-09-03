Πιστόριους: «Η επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο»

Η επικράτηση της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσε να ενθαρρύνει αυταρχικούς ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Ο ίδιος υπογράμμισε τις ευρύτερες συνέπειες που θα είχε μια ρωσική στρατιωτική νίκη, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση αυταρχικών καθεστώτων διεθνώς.

«Εάν η Ρωσία, εάν ο Πούτιν κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα αποτελούσε πρότυπο για τους απανταχού αυταρχικούς ηγέτες στον κόσμο ώστε να πουν: τι με νοιάζει εμένα ο νόμος και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών;», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στο Μπράουνσβαϊγκ. Τέτοιοι ηγέτες θα σκέφτονταν: «Δεν υπάρχει κανείς που θα μου αντισταθεί και θα υποστηρίξει εκείνους που δέχονται επίθεση», συμπλήρωσε ο Πιστόριους.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. «Αντιθέτως, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας», είπε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως η χώρα του βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η στήριξη αυτή δεν αφορά μόνο την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, ανέφερε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως είναι κυρίως ζήτημα αποτροπής. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει εάν κατακτήσει την Ουκρανία», εκτίμησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Ο Πιστόριους έκανε αυτά τα σχόλια μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση της Γερμανίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έλαβε σειρά μέτρων, περιλαμβανομένου του κλεισίματος ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για στημένη προβοκάτσια και «αντιρωσική υστερία».